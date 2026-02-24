Trauer um TV-Legende im OÖ-Unterhaus

Große Trauer im oberösterreichischen Fußball und darüber hinaus. Der bekannte TV-Reporter Wolfgang Irrer verstarb am Montag im 67. Lebensjahr. Der Mühlviertler war Trendsetter und Wegbereiter in der heimischen Fußball- und Sportberichterstattung.
Er rückte den Fußball – und ganz speziell das OÖ-Unterhaus – nicht nur als Pionier ab dem Jahr 2000 bei LT1 ins Bild wie kein anderer! Nun verstarb der Bad Leonfeldner Wolfgang Irrer überraschend im 67. Lebensjahr.
Viele Jahre war der Mühlviertler im Privatfernsehen aktiv, hatte vor allem bei LT1 die Berichterstattung über das Fußball-Unterhaus auf ein neues Level gehoben.
TV-Reporter und DJ
Er kommentierte und analysierte hunderte Fußballspiele aus allen Regionen des Bundeslandes, von der Bundesliga bis zu den unteren Ligen und war für viele Fans fixer Bestandteil der regionalen Sportberichterstattung.
Doch Irrer war schon davor eine bekannte Größe im Land, als DJ Wolf-Gang brachte er die Menschen zum Tanzen. Mit Wolfgang Irrer geht ein guter Mensch, viel zu früh. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
