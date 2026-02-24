Künstliche Intelligenz übernimmt Rolle im Theater

Oder ich tanze als Alice durch das Wunderland oder durch eine Kleinstadt. Der „Theaterautomat“ spuckt – je nach Tastendruck – zehn unterschiedliche Figuren aus, die in der Theaterwelt einen Namen haben – von Alice, Faust und Hamlet bis Kafkas Gregor Samsa. Dazu kann man Epochen und Hintergründe wählen. Alles geht ruckzuck, die KI ist superschnell trainiert, auch wenn die Gesichter oft ein wenig zerknautscht („fluid)“) wirken.