Landestheater Linz

Künstliche Intelligenz übernimmt Rolle im Theater

Oberösterreich
24.02.2026 15:00
Entwicklerin Jolanda Abasolo, FH Hagenberg, vor dem „Theaterautomat“
Entwicklerin Jolanda Abasolo, FH Hagenberg, vor dem „Theaterautomat“(Bild: Farbwerk, Liz Blur)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Künstliche Intelligenz (KI) beschert jetzt den Besuchern des Linzer Schauspielhauses ein neues Pausenvergnügen: Ein „Theaterautomat“ spiegelt Personen, die vor ihm stehen und theatralische Gesten machen. Man kann sich vorher aussuchen, wer man sein möchte: Alice, Faust oder Gregor Samsa. Die „Krone“ hat es ausprobiert.

Tippt man auf „Antigone“, so verwandelt sich die KI-gemachte Figur, die im Bildschirm erscheint, rasch in eine Frau im Antikenkostüm. Sie winkt genauso wie ich. Ich kann sie per Knopfdruck in Theben, im Mittelalter oder in einer modernen Teeküche erscheinen lassen. 

Oder ich tanze als Alice durch das Wunderland oder durch eine Kleinstadt. Der „Theaterautomat“ spuckt – je nach Tastendruck – zehn unterschiedliche Figuren aus, die in der Theaterwelt einen Namen haben – von Alice, Faust und Hamlet bis Kafkas Gregor Samsa. Dazu kann man Epochen und Hintergründe wählen. Alles geht ruckzuck, die KI ist superschnell trainiert, auch wenn die Gesichter oft ein wenig zerknautscht („fluid)“) wirken.

Ein zweites Angebot des „Theaterautomaten“ gibt Einblick in Theaterabteilungen – vom Kostümfundus bis zum Bügelraum – im Wandel der Zeit. Das ist eher informativ.

Pausenfüller ist nur ein Vorgeschmack
Ein Team der FH Hagenberg hat den „Theaterautomaten“, der im Wesentlichen mit einer Kamera und KI-Modellen operiert, speziell für Bühnenhelden programmiert.

Die Figuren sind „fluid“, setzen sich ständig aus 20 Bildern pro Sekunde neu zusammen.
Die Figuren sind „fluid“, setzen sich ständig aus 20 Bildern pro Sekunde neu zusammen.(Bild: Farbwerk, Liz Blur)

„KI im Kunstkontext polarisiert ja oft“, meint der technische Leiter Nils Gallist. Mit der Installation im Foyer kann nun jeder Berührungsängste abbauen oder einfach Spaß haben. Natürlich will man auch das Interesse an Helden und Figuren wecken.

Das Projekt wurde durch eine Landesförderung finanziert. Es ist übrigens der Vorgeschmack auf eine Mixed-Reality-Produktion für einen Schauspieler und virtuelle Elemente, die am 25. April im Musiktheater aus der Taufe gehoben werden wird.

Oberösterreich
24.02.2026 15:00
Oberösterreich

