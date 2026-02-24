Neue Eskalationsstufe vor dem Cupduell Ried – LASK

LASK-Generalsekretär kontaktierte Ried-Vorstand

Ein Satz (zu viel) – und die Luft zwischen den Klubs stand endgültig in Flammen! Der Fan informierte den LASK. Dessen Generalsekretär Gernot Fellinger kontaktierte wiederum unverzüglich Ried-Vorstand Roland Daxl. „Das war nicht g’scheit von mir“, gesteht Entenfellner, der aber von „einer „Vorgeschichte“ berichtet: Der LASK-Fan soll nach einer Absage seines Wunsches nach einer Sitzplatzkarte beleidigend geworden sein, Ried den Abstieg gewünscht und den Klub nicht nur als „Bauernverein“ verunglimpft haben. Ried-Präsident Thomas Gahleitner mahnt aber: „Über so etwas muss man stehen – diese Antwort war auch sportlich nicht schlau.“ Stimmt! Für den LASK ist sie nach dem „Hundstrupp“n“-Sager weiteres Dynamit für das brisante Cup-Derby.