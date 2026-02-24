Barbara Mungenast: Kunst ist mehr als eine Ware

Frauenbilder, Frauenleben

Die gebürtige Steyrerin ist heute anerkannte Designerin und Künstlerin. Gerade in den Gemälden behält sie sich den kritischen Blick auf unsere Gesellschaft vor. In der aktuellen Ausstellung „VALU€ ERROR“ – „Wertefehler“, die in der Galerie von Frieda Pohlhammer am Steyrer Stadtplatz zu sehen ist, widmet sie sich in Gemälden Frauenbildern, die um Identitätssuche und Emanzipation kreisen.