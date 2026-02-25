Schwere Mängel: Sattelzug war „rollende Bombe“

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr kontrollierten Polizisten bei Schwerpunktkontrollen in Linz einen türkischen Sattelzug. Dieser hatte ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen und war mit 24 Tonnen beladen. Eine Vorführung zur Landesregierung erfolgte, wobei schwere Mängel festgestellt wurden.



Bremsen waren wirkungslos

Unter anderem waren die Bremsen nicht funktionsfähig, an der Hinterachse sogar wirkungslos, sowie beim Zugfahrzeug starker Ölverlust. Elf weitere schwere Mängel konnten im technischen Bereich des Fahrzeuges festgestellt werden. Die türkischen Kennzeichen wurden abgenommen und eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro eingehoben. Der Lkw wurde zur Reparatur in einer Werkstätte abgestellt. Der Lenker wird angezeigt.