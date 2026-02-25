Vorteilswelt
Auch Bremsen defekt

Schwere Mängel: Sattelzug war „rollende Bombe“

Oberösterreich
25.02.2026 07:30
Symbolbild
Als eine buchstäbliche „rollende Bombe“ entpuppte sich bei einer Kontrolle in Linz ein türkischer Sattelzug: elf schwere Mängel, darunter total kaputte Bremsen.

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr kontrollierten Polizisten bei Schwerpunktkontrollen in Linz einen türkischen Sattelzug. Dieser hatte ein Gesamtgewicht von 40 Tonnen und war mit 24 Tonnen beladen. Eine Vorführung zur Landesregierung erfolgte, wobei schwere Mängel festgestellt wurden. 

Bremsen waren wirkungslos
Unter anderem waren die Bremsen nicht funktionsfähig, an der Hinterachse sogar wirkungslos, sowie beim Zugfahrzeug starker Ölverlust. Elf weitere schwere Mängel konnten im technischen Bereich des Fahrzeuges festgestellt werden. Die türkischen Kennzeichen wurden abgenommen und eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro eingehoben. Der Lkw wurde zur Reparatur in einer Werkstätte abgestellt. Der Lenker wird angezeigt.

