Trotz Krise: Luftfahrtzulieferer mit Umsatzrekord

Trotz im internationalen Vergleich hoher Standortkosten in Österreich, die insbesondere durch stark gestiegene Personal- und Energiepreise getrieben waren, verbesserte sich die Gewinn-Marge von 3,2 auf 4,3 Prozent. Alle drei Divisionen des Konzerns – Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors – lieferten dabei einen positiven Ergebnisbeitrag, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Den kräftigen Anstieg beim operativen Gewinn führte das Management auf das seit Herbst 2024 laufende Effizienzsteigerungsprogramm „CORE“ sowie auf positive Effekte durch den neuen Standort in Kroatien zurück.