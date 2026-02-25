Das steckt hinter Norwegens Mega-Erfolg

Norwegen ist mit seinen 5,6 Millionen Einwohnern ein „Sport-Wunderland“. Bei Olympia in Italien dominierte das Königreich den Medaillenspiegel mit 18 x Gold, 12 x Silber und 11 x Bronze. Auch im Fußball ist Norwegen eine Macht. Das Fußball-Nationalteam besiegte auf dem Weg zur WM zweimal Italien. Bodö Glimt warf gerade Inter Mailand aus der Champions League. Auch Sturm Graz erlebte schon die Kraft des Klubs, der nördlich des Polarkreises daheim ist.