Spur ins Drogenmilieu

Raub mit Baseballschlägern: Täter wurden gefasst

Kärnten
25.02.2026 17:02
Nach gut zwei Monaten konnten die Täter festgenommen werden.
Nach gut zwei Monaten konnten die Täter festgenommen werden.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine junge Russin (17) als Lockvogel, zwei 18-jährige Burschen und das Suchtgiftmilieu – diese Mischung führte Anfang Dezember zu einem verwegenen Raubüberfall auf einen 17-Jährigen in Althofen. Nun konnten die Täter geschnappt werden.

„Als sich die beiden im Bereich einer Gleisanlage aufhielten, traten plötzlich zwei maskierte und mit vermutlich Baseballschlägern bewaffnete Männer aus dem Hinterhalt hervor“, hieß im Polizeibericht vom 1. Dezember 2025. Zuvor hatte sich ein 17-Jähriger von einer jungen Frau überreden lassen, sich in Althofen bei einer Wohnsiedlung zu treffen.

Flucht und erste Fahndung
Die beiden Angreifer bedrohten den jungen Mann wild, bis dieser ihnen eine geringe Menge Bargeld überließ und flüchten konnte. Eine erste Fahndung, bei der sogar der Polizeihubschrauber „Libelle Alpha“ zum Einsatz kam, verlief jedoch ergebnislos.

Doch die darauffolgenden Ermittlungen von Beamten der PI Althofen führten schließlich zum Erfolg. Über Befragungen und Vernehmungen im Suchtgiftmilieu konnten drei Beschuldigte ausgeforscht werden.

Der 17-Jährige wurde von einem Mädchen in den Hinterhalt gelockt.
Eine Russin, ein Iraker und ein Österreicher
„Als Lockvogel diente eine 17-jährige in Klagenfurt lebende Russin, bei den beiden beschuldigten Angreifern handelt es sich um einen 18-jährigen Iraker aus Klagenfurt und einen 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk St. Veit/Glan“, berichte die Polizei. „Alle drei sind geständig und werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.“

Kärnten
25.02.2026 17:02
Kärnten

