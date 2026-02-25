Nur der Titel wäre noch ein versöhnliches Ende

LIVE: Atalanta gelingt frühe Führung gegen den BVB
Champions League
Über Rapid wurde noch gelacht, jetzt quält sich auch Oliver Glasners Premier-League-Verein Crystal Palace gegen Zrinjski Mostar. Mit 1:1 geht es in das Rückspiel der Conference League.
Als Rapids Nenad Cvetkovic am 18. Dezember in Minute 93 den Ball ins eigene Netz zum 1:1 abfälschte, war es sinnbildlich für den grün-weißen Absturz. Die Hütteldorfer verabschiedeten sich sieglos als Letzte aus der Ligaphase der Conference League. Eine Blamage, eine Demütigung.
