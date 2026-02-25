Nur der Titel wäre noch ein versöhnliches Ende

Als Rapids Nenad Cvetkovic am 18. Dezember in Minute 93 den Ball ins eigene Netz zum 1:1 abfälschte, war es sinnbildlich für den grün-weißen Absturz. Die Hütteldorfer verabschiedeten sich sieglos als Letzte aus der Ligaphase der Conference League. Eine Blamage, eine Demütigung.