Glasners Europa-Traum

Nur der Titel wäre noch ein versöhnliches Ende

Fußball International
25.02.2026 18:30
Oliver Glasner kämpft mit Crystal Palace gegen Mostar.
Oliver Glasner kämpft mit Crystal Palace gegen Mostar.(Bild: AP/Armin Durgut)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Über Rapid wurde noch gelacht, jetzt quält sich auch Oliver Glasners Premier-League-Verein Crystal Palace gegen Zrinjski Mostar. Mit 1:1 geht es in das Rückspiel der Conference League.

0 Kommentare

Als Rapids Nenad Cvetkovic am 18. Dezember in Minute 93 den Ball ins eigene Netz zum 1:1 abfälschte, war es sinnbildlich für den grün-weißen Absturz. Die Hütteldorfer verabschiedeten sich sieglos als Letzte aus der Ligaphase der Conference League. Eine Blamage, eine Demütigung.

Fußball International
25.02.2026 18:30
