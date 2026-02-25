Vorteilswelt
Winterkönig gerüstet

2. Liga? So will Voitsberg die Rückkehr schaffen

Steiermark
25.02.2026 18:30
Voitsberg-Trainer David Preiß
Voitsberg-Trainer David Preiß(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Winterkönig, sieben Punkte Vorsprung und 3,53 Tore pro Spiel – Fußball-Regionalligist Voitsberg legte eine fast perfekte Herbstsaison hin. Die Weststeirer sind der große Aufstiegsfavorit, träumen nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison von der Rückkehr in die Zweite Liga. So soll die Rückkehr gelingen.

0 Kommentare

„Never change a winning team!“ Ein Satz für das Phrasenschwein, er trifft bei Regionalligist Voitsberg allerdings wie die Faust aufs Auge. Keine bitteren Spielerabgänge nach einer überragenden Herbstsaison, keine übereifrigen Transfers, um den Kader aufzublähen. „Wir sind geblieben, wie wir sind. Weil wir das so wollten“, betont Cheftrainer David Preiß.

Steiermark
25.02.2026 18:30
Folgen Sie uns auf