2. Liga? So will Voitsberg die Rückkehr schaffen

Winterkönig, sieben Punkte Vorsprung und 3,53 Tore pro Spiel – Fußball-Regionalligist Voitsberg legte eine fast perfekte Herbstsaison hin. Die Weststeirer sind der große Aufstiegsfavorit, träumen nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison von der Rückkehr in die Zweite Liga. So soll die Rückkehr gelingen.