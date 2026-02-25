Erste Gerichtsentscheidung nach Polizeieinsatz

Das kleine Widerstandsmuseum in Bad Eisenkappel in Kärnten ist derzeit zwar in der Winterpause und nur für hohe politische Gäste geöffnet – ruhig ist es um den Peršmanhof nach dem Antifa-Eklat aber nicht geworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen acht Personen. Und auch das Gericht hat sich bereits mit dem Fall beschäftigt.
Sieben Monate ist es her, dass am 27. Juli des Vorjahres ein großer Polizeieinsatz auf dem Peršmanhof für Wirbel sorgte. Mit Hubschrauber und Hundestaffel wurde ein antifaschistisches Bildungscamp vorwiegend junger Menschen an jenem Ort gestürmt, wo 1945 ein Stützpunkt des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten war und elf Angehörige der slowenischen Volksgruppe ermordet wurden.
Vergleiche mit diesem Verbrechen sind zwar geschmacklos – aber das rigorose Vorgehen der Exekutive und der Bezirkshauptmannschaft an dem belasteten Tatort sorgte dennoch weit über die Kärntner Grenzen hinaus für Empörung. Und es könnte auch noch weitreichende Konsequenzen haben.
