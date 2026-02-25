Erste Gerichtsentscheidung nach Polizeieinsatz

Das kleine Widerstandsmuseum in Bad Eisenkappel in Kärnten ist derzeit zwar in der Winterpause und nur für hohe politische Gäste geöffnet – ruhig ist es um den Peršmanhof nach dem Antifa-Eklat aber nicht geworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen acht Personen. Und auch das Gericht hat sich bereits mit dem Fall beschäftigt.