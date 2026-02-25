Wie der Preisdruck die Versorgung gefährdet

Mit 150 Millionen Packungen jährlich, die an heimische Apotheken und Krankenhäuser verkauft werden, sind Generika ein wichtiger Teil der österreichischen Gesundheitsversorgung. In Zeiten hoher Unsicherheit um die Verfügbarkeit von Arzneimitteln aufgrund von Lieferengpässen sind sie ein zentrales Thema.