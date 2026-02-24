Neue Landesbäuerin: „Unsere Stimme wird lauter“

„Ich bin klassische Quereinsteigerin“, lächelt die Mutter zweier Kinder, die vor Jahrzehnten zu ihrem Mann Thomas auf den oststeirischen Bauernhof gezogen ist und seither mit ihm Äpfel, Holunder, Birnen kultiviert. Und: „Es gibt schon viele wie mich. Frauen, die aus ganz anderen Sparten kommen und den Hof von der Pike auf lernen wollen und müssen.“ Auch diese Neo-Landwirtinnen hat Reiter im Fokus. „Weil ich ihnen nahe bringen möchte, was wir in diesem Bundesland alles an Angebot haben zu Aus- und Weiterbildung! Das sollte man nutzen, das bringt viel.“