Bürgermeister: „Manches muss leider warten“

Ebenso konnten die Erneuerungen am Dorfplatz fertiggestellt werden. Gleich drei Förderungen konnte Hinterhauser für das Projekt kombinieren. „Es war schon eine Herausforderung.“ Letzte Feinschliffe werden noch bis zum Sommer gemacht. Dann geht auch der Brunnen in Betrieb.Manche Projekte sind derzeit nicht finanzierbarWegen der angespannten finanziellen Lage des Ortes müssen einige Wunschprojekte noch warten. So bräuchten die Fußballer einen neuen Trainingsplatz, die Tennisspieler einen weiteren Platz, und der Wertstoffhof soll barrierefrei werden. Bei der Feuerwehr steht eine neue Zeugstätte auf der Agenda. „Wir können das alles im Moment leider nicht finanzieren“, so der Bürgermeister, der hofft, bald wieder aus dem Ausgleich rauszukommen.