ÖSV-Athletin beendet ihre Saison vorzeitig

Fokus auf Training

Die Pongauerin legt aktuell den Fokus auf einen nachhaltigen Trainingsaufbau und bereitet sich damit schon auf den kommenden Winter vor. „Ich mache gerade sehr viel für mich und schaue, dass es mir wieder besser geht und ich zurück zu mir und zu meiner alten Stärke finde“, sagt Kreuzer. Ein vorzeitigem Karriereende schiebt sie aber ganz klar den Riegel vor. „Ich weiß, dass das noch nicht alles war und habe nach wie vor Spaß am Skispringen. Deswegen freue ich mich darauf, wieder zurückzukommen und bin motiviert für das was kommt.“