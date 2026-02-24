51 Prozent zu schwer: Polizei zog Lkw aus Verkehr

Nächtlicher Kontrollschwerpunkt auf der Tauernautobahn: An der Kontrollstelle Kuchl verteilte die Polizei zahlreiche Anzeigen – und stoppte einen Lkw, der über 50 Prozent mehr geladen hatte als erlaubt. Für Lenker und Zulassungsbesitzer hat die Fahrt nun Konsequenzen...