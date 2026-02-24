Vorteilswelt
Auf Tauernautobahn

51 Prozent zu schwer: Polizei zog Lkw aus Verkehr

Salzburg
24.02.2026 23:00
Der überladene Lkw wurde in Kuchl aus dem Verkehr gezogen.
Der überladene Lkw wurde in Kuchl aus dem Verkehr gezogen.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nächtlicher Kontrollschwerpunkt auf der Tauernautobahn: An der Kontrollstelle Kuchl verteilte die Polizei zahlreiche Anzeigen – und stoppte einen Lkw, der über 50 Prozent mehr geladen hatte als erlaubt. Für Lenker und Zulassungsbesitzer hat die Fahrt nun Konsequenzen...

0 Kommentare

Bei einer Nachtkontrolle am 24. Februar nahmen Beamte an der Kontrollstelle Kuchl den Verkehr auf der A10 genauer unter die Lupe. Das Ergebnis: mehrere Verwaltungsanzeigen, sechs Organmandate und drei eingehobene Sicherheitsleistungen.

Der gravierendste Verstoß betraf einen Lastwagen, der das erlaubte Gesamtgewicht um 51 Prozent überschritten hatte. Der überladene Lkw wurde stillgelegt, gegen den Fahrer und den Zulassungsbesitzer werden Anzeigen erstattet.

Salzburg
24.02.2026 23:00
Salzburg

