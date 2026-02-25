Bahnstrecke nach Rettungseinsatz wieder frei

Vier Jahre Haftstrafe für Jungkriminellen (18)
Wegen eines Rettungseinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Hallein und Golling am Mittwochnachmittag unterbrochen. Die Sperre konnte nun aufgehoben werden.
Die Fernverkehrszüge warteten die Sperre vorerst ab, wie die ÖBB informierten. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde zwischen Hallein-Bahnhof und Golling/Salzach-Abtenau ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Die Fahrgäste mussten mit rund einer Stunde mehr Fahrzeit rechnen. Noch vor 17 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.
