Pendler wurden von neuer Baustelle überrascht

Offiziell startet die Sanierung der Fahrbahn auf der Westautobahn A1 zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord erst am kommenden Montag. Bereits am Mittwoch wurden die Fahrstreifen inklusive Gegenverkehrsbereich für die Baustelle eingerichtet. Die Folgen waren lange Staus von der Autobahn weg durch Eugendorf bis nach Henndorf und Seekirchen. Navigationsgeräte empfahlen gar eine Ausweichroute über Elixhausen, weil auch alle anderen Ausweichstrecken verstopft waren.