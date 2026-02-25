Pendler wurden von neuer Baustelle überrascht

Zu größeren Verzögerungen kam es am Mittwoch in der Früh auf der Westautobahn bei Eugendorf. Die neuen Fahrbahnen, eine wird im Gegenverkehr geleitet, für die Sanierung wurden bereits geändert. Die Baustelle wird bis zum August andauern.
Offiziell startet die Sanierung der Fahrbahn auf der Westautobahn A1 zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord erst am kommenden Montag. Bereits am Mittwoch wurden die Fahrstreifen inklusive Gegenverkehrsbereich für die Baustelle eingerichtet. Die Folgen waren lange Staus von der Autobahn weg durch Eugendorf bis nach Henndorf und Seekirchen. Navigationsgeräte empfahlen gar eine Ausweichroute über Elixhausen, weil auch alle anderen Ausweichstrecken verstopft waren.
„In Eugendorf waren alle Straßen verstopft. Ich hoffe, dass sich das bald normalisiert“, sagt Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) und fügt hinzu: „So wie es am Mittwoch war, ist es kein Zustand.“ Erst gegen 10 Uhr rollte der Verkehr wieder normal.
Wer in Eugendorf Richtung Salzburg auffährt, hat auf der Autobahn nur einen Fahrstreifen zur Verfügung. Der Zweite in Richtung Salzburg wird bereits vor Eugendorf auf die Gegenfahrbahn geleitet.
Kurz vor Salzburg-Nord werden diese wieder zusammengeführt und über den Zubringer umgeleitet. Dort reihen sich die Auffahrer aus der Stadt Salzburg und dem westlichen Flachgau ein. Erst danach wird es wieder dreispurig. Die Baustelle dauert noch bis August an.
