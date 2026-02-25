Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf der Westautobahn

Pendler wurden von neuer Baustelle überrascht

Salzburg
25.02.2026 15:00
Auf der Autobahn selbst kam es am Mittwoch in der Früh ebenfalls zu Verzögerungen
Auf der Autobahn selbst kam es am Mittwoch in der Früh ebenfalls zu Verzögerungen(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Zu größeren Verzögerungen kam es am Mittwoch in der Früh auf der Westautobahn bei Eugendorf. Die neuen Fahrbahnen, eine wird im Gegenverkehr geleitet, für die Sanierung wurden bereits geändert. Die Baustelle wird bis zum August andauern.

0 Kommentare

Offiziell startet die Sanierung der Fahrbahn auf der Westautobahn A1 zwischen Eugendorf und Salzburg-Nord erst am kommenden Montag. Bereits am Mittwoch wurden die Fahrstreifen inklusive Gegenverkehrsbereich für die Baustelle eingerichtet. Die Folgen waren lange Staus von der Autobahn weg durch Eugendorf bis nach Henndorf und Seekirchen. Navigationsgeräte empfahlen gar eine Ausweichroute über Elixhausen, weil auch alle anderen Ausweichstrecken verstopft waren.

„In Eugendorf waren alle Straßen verstopft. Ich hoffe, dass sich das bald normalisiert“, sagt Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) und fügt hinzu: „So wie es am Mittwoch war, ist es kein Zustand.“ Erst gegen 10 Uhr rollte der Verkehr wieder normal.

Von Eugendorf aus staute es sich in die Nachbarorte.
Von Eugendorf aus staute es sich in die Nachbarorte.(Bild: Markus Tschepp)

Wer in Eugendorf Richtung Salzburg auffährt, hat auf der Autobahn nur einen Fahrstreifen zur Verfügung. Der Zweite in Richtung Salzburg wird bereits vor Eugendorf auf die Gegenfahrbahn geleitet.

Lesen Sie auch:
Spektakulär! Ein Pkw flog Dienstagfrüh fast auf den Friedhof in Schwarzach.
Per Kran geborgen
„War knapp!“: Auto verfehlt Friedhof haarscharf
24.02.2026
Krone Plus Logo
Mithilfe der „Krone“
98-Jährige bekommt endlich Platz in Altersheim
25.02.2026
Abseits der Piste
Salzburg: Variantenfahrer starb bei Lawinenabgang
25.02.2026

Kurz vor Salzburg-Nord werden diese wieder zusammengeführt und über den Zubringer umgeleitet. Dort reihen sich die Auffahrer aus der Stadt Salzburg und dem westlichen Flachgau ein. Erst danach wird es wieder dreispurig. Die Baustelle dauert noch bis August an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine