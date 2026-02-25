Vom Serienmeister aufs Abstellgleis

Kurs startet im Sommer

Bei der Bewerbung für ihren neuen Klub kann sie seit kurzem auch angeben, dass sie als eine von zwölf Teilnehmern – Alzner ist die einzige Frau – den Kurs zur UEFA-Pro-Lizenz absolvieren wird. „Das ist für mich eine Riesenehre, dass ich die Aufnahme geschafft habe. Es ist richtig cool“, strahlte das Trainertalent. Für die heimische Bundesliga reicht zwar die A-Lizenz. Mit der Pro-Lizenz, deren Kurs im Sommer startet und eineinhalb Jahre dauert, hat sie aber alle Möglichkeiten, könnte theoretisch auch in Europas Topligen arbeiten. „Ich bin gespannt, welche Türen sich öffnen“, kann es die Flachgauerin kaum erwarten, wieder loszulegen.