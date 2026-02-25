Salzburger Duo auf der Jagd nach WM-Medaillen

Für zwei Salzburger Freeski-Talente beginnt mit der Donnerstag startenden Park & Pipe Freeski und Snowboard Junioren-WM in Calgary (Kan) eine spannende Zeit und die Jagd nach Medaillen. Der Werfenwenger Andre Walkner (B.) hat im Slopestyle als auch im Big Air seine Qualitäten. Im Europacup in St. Anton holte der Pongauer vor rund einem Jahr als Neunter seinen ersten Top-Ten-Platz in dieser Kategorie.