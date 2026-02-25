Nach Corona-Zeit ging es rasant nach vorne

Lauftalent Dominik Hirczy hat eine sehr gute Marathon-Bestzeit. Diese will er heuer beim Vienna City Marathon noch weiter nach unten schrauben. Langfristig will er sich für EM oder WM qualifizieren und an die aktuelle österreichische Rekordzeit herankommen.
Früher war der Fußball die große Leidenschaft von Dominik Hirczy. In seiner Heimat kickte er für Dorfgastein und Bad Hofgastein. Dann kam Corona und der Pongauer entdeckte eine neue große Liebe: das Laufen. Seither ging es für ihn rasant nach unten was seine Bestzeiten angeht. 2024 lief er den Halbmarathon in Wien in 1:06 Stunden. „Dann habe ich strukturierter zu trainieren begonnen“, erklärt der Pongauer, der 100 bis 120 Kilometer pro Woche trainiert. Mittlerweile liegt sein Rekord über die 21,1 Kilometer bei 1:04,30 Stunden, über die volle Marathondistanz braucht er 2:18,31 Stunden, also rund neun Minuten über dem österreichischen Rekord von Aaron Gruen.
Beim Vienna City Marathon im April will sich Hirczy auf 2:14 Stunden verbessern. „Ich habe nie gedacht, dass ich da hinkomme. Aber ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist. Das merke ich nach jedem Rennen“, betont der 26-Jährige, der noch große Ziele hat. Die 2:10 Stunden sowie eine WM- oder EM-Teilnahme peilt der Gasteiner an. Das könnte er sich bereits in Wien erfüllen. In Salzburg will er den Halbmarathon bestreiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.