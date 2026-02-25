Nach Corona-Zeit ging es rasant nach vorne

Früher war der Fußball die große Leidenschaft von Dominik Hirczy. In seiner Heimat kickte er für Dorfgastein und Bad Hofgastein. Dann kam Corona und der Pongauer entdeckte eine neue große Liebe: das Laufen. Seither ging es für ihn rasant nach unten was seine Bestzeiten angeht. 2024 lief er den Halbmarathon in Wien in 1:06 Stunden. „Dann habe ich strukturierter zu trainieren begonnen“, erklärt der Pongauer, der 100 bis 120 Kilometer pro Woche trainiert. Mittlerweile liegt sein Rekord über die 21,1 Kilometer bei 1:04,30 Stunden, über die volle Marathondistanz braucht er 2:18,31 Stunden, also rund neun Minuten über dem österreichischen Rekord von Aaron Gruen.