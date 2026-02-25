Vorteilswelt
Dominik Hirczy

Nach Corona-Zeit ging es rasant nach vorne

Salzburg
25.02.2026 09:00
Dominik Hirczy wurde binnen kürzester Zeit immer schneller.
Dominik Hirczy wurde binnen kürzester Zeit immer schneller.
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Lauftalent Dominik Hirczy hat eine sehr gute Marathon-Bestzeit. Diese will er heuer beim Vienna City Marathon noch weiter nach unten schrauben. Langfristig will er sich für EM oder WM qualifizieren und an die aktuelle österreichische Rekordzeit herankommen. 

Früher war der Fußball die große Leidenschaft von Dominik Hirczy. In seiner Heimat kickte er für Dorfgastein und Bad Hofgastein. Dann kam Corona und der Pongauer entdeckte eine neue große Liebe: das Laufen. Seither ging es für ihn rasant nach unten was seine Bestzeiten angeht. 2024 lief er den Halbmarathon in Wien in 1:06 Stunden. „Dann habe ich strukturierter zu trainieren begonnen“, erklärt der Pongauer, der 100 bis 120 Kilometer pro Woche trainiert. Mittlerweile liegt sein Rekord über die 21,1 Kilometer bei 1:04,30 Stunden, über die volle Marathondistanz braucht er 2:18,31 Stunden, also rund neun Minuten über dem österreichischen Rekord von Aaron Gruen.

Beim Vienna City Marathon im April will sich Hirczy auf 2:14 Stunden verbessern. „Ich habe nie gedacht, dass ich da hinkomme. Aber ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist. Das merke ich nach jedem Rennen“, betont der 26-Jährige, der noch große Ziele hat. Die 2:10 Stunden sowie eine WM- oder EM-Teilnahme peilt der Gasteiner an. Das könnte er sich bereits in Wien erfüllen. In Salzburg will er den Halbmarathon bestreiten.

