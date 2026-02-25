Vorteilswelt
Bittere Nachrichten

Zwei Austria-Spieler fallen längere Zeit aus

Salzburg
25.02.2026 12:24
Luka-Nils Sandmayr und Christian Gebauer (re.) fehlen der Austria länger.
Luka-Nils Sandmayr und Christian Gebauer (re.) fehlen der Austria länger.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei Hiobsbotschaften erreichen Zweitligist Austria Salzburg vor dem ersten Pflichtspiel 2026. Mit Christian Gebauer und Luka-Nils Sandmayr fallen zwei Stützen des Teams von Christian Schaider länger aus.

0 Kommentare

Noch vor dem ersten Pflichtspiel 2026 erreichen Austria Salzburg zwei Hiobsbotschaften. Christian Gebauer zog sich einen Wadenbeinbruch zu und wird den Violetten mehrere Monate fehlen. Der 32-Jährige kam erst im Sommer nach Maxglan und stand seither in jeder der elf möglichen Partien in der Startelf. Drei Treffer konnte der Tiroler bislang erzielen. Einer davon gelang ihm gleich in seinem Premierenspiel im Stadtderby gegen Liefering. Das Rückspiel gegen die Jungbullen am 13. März (20.30) vor eigenem Publikum wird er damit von der Tribüne aus verfolgen müssen.

Neben ihm muss Trainer Christian Schaider auch mehrere Wochen auch Austria-Urgestein Luka-Nils Sandmayr verzichten. Der Salzburger, der bislang 165 Spiele für die Violetten auflief, zog sich einen Innenbandriss zu. Bis zum zwölften Spieltag Ende Oktober stand er regelmäßig in der Startelf, gefolgt von drei Runden ohne Kadernominierung. Im letzten Match 2025 gegen die Vienna kam der 26-jährige Rechtsverteidiger nur drei Minuten zum Einsatz.


Fußball und Schnee, das verträgt sich nicht sonderlich gut ...
Weiß gegen Grün-Weiß
Zu viel Schnee! Rapid II gegen Salzburg abgesagt
20.02.2026
Ex-Bayern-Coach
Neuer Liefering-Trainer stellt Emotion über Taktik
20.02.2026
Fiel in U9 schon auf
Austria Salzburg stattet Youngster mit Vertrag aus
22.02.2026

Auftakt daheim
Eigentlich hätte die Austria am vergangenen Freitag bei Rapid II ins Frühjahr der 2. Liga starten sollen. Aufgrund des Wintereinbruchs wurde der Auftakt allerdings auf 3. März (20.30) verschoben. Deswegen beginnt das Pflichtspieljahr 2026 für die Maxglaner mit dem Heimduell mit dem FAC am kommenden Samstag (14.30).

Salzburg
25.02.2026 12:24
Salzburg

