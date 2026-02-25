Zwei Austria-Spieler fallen längere Zeit aus

Noch vor dem ersten Pflichtspiel 2026 erreichen Austria Salzburg zwei Hiobsbotschaften. Christian Gebauer zog sich einen Wadenbeinbruch zu und wird den Violetten mehrere Monate fehlen. Der 32-Jährige kam erst im Sommer nach Maxglan und stand seither in jeder der elf möglichen Partien in der Startelf. Drei Treffer konnte der Tiroler bislang erzielen. Einer davon gelang ihm gleich in seinem Premierenspiel im Stadtderby gegen Liefering. Das Rückspiel gegen die Jungbullen am 13. März (20.30) vor eigenem Publikum wird er damit von der Tribüne aus verfolgen müssen.