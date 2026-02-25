Anwalt von Opfer: „Es hat keine Gespräche gegeben“

Jurist kritisiert Entscheidung des BMI

Für den Beamtendienstrechtler erscheint diese Entscheidung des BMI, die Prüfung des Sachverhalts in die Hände der Landespolizeidirektion Steiermark zu legen, völlig unplausibel. Er sieht eine klare Befangenheit: „Es ist ja egal, aus welchem Geschäftsbereich der Landespolizeidirektion Steiermark der Prüfer stammt. Ist dieser dem Direktorium unterstellt, ist es aus meiner Sicht wesentlich transparenter und objektiver, die Causa von einer anderen Landespolizeidirektion oder vom BMI prüfen zu lassen.“