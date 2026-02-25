Hütter: „War eine leichte Überforderung für mich“

„Muss erst wieder in Schwung kommen!“

„Da muss nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf erst wieder in Schwung kommen. Das war heute eine leichte Überforderung, aber das habe ich eh gewusst. Es war einfach ein Kaltstart, aber anders ist es nicht möglich. Ich muss schauen, dass ich mich jeden Tag mehr aufrapple, damit es fürs Wochenende passt“, sagte Hütter. Am Donnerstag steigt ein weiterer Trainingslauf, am Freitag (11.00 Uhr/live ORF 1) dann die viertletzte Abfahrt dieser Saison.