König Harald muss einige Tage im Spital bleiben

Norwegens König Harald V. (89) muss noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Krankenhaus auf Teneriffa bleiben. „Wenn fast 90-Jährige mit einer Infektion ins Krankenhaus kommen, ist das ernst“, sagte sein Leibarzt Bjørn Bendz.
Deshalb müsse man sich einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen. Die Infektion stamme von einer Entzündung am Bein, sagte der Leibarzt weiter. Der Allgemeinzustand des Königs sei aber gut und er reagiere auch positiv auf die Behandlung. Wie berichtet, wurde Harald V. am Dienstag wegen einer Infektion und Dehydrierung in ein Krankenhaus in Spanien eingeliefert. Sein langjähriger Leibarzt machte sich daraufhin auf den Weg nach Teneriffa, um die Ärztinnen und Ärzte vor Ort zu unterstützen.
Am Dienstag teilte der norwegische Hof mit, dass es dem 89-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe. Die Zeitung „Aftenposten“ berichtete, dass das Krankenhaus, in dem Harald V. aktuell behandelt wird, von der Polizei bewacht werde.
Zu alt für Reisen?
Der Zwischenfall ereignete sich während eines privaten Urlaubs mit Königin Sonja (88). Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Erst 2024 musste er während eines Aufenthalts in Malaysia in ein Krankenhaus, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Das ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Der Norweger verbringt seinen Geburtstag, der am 21. Februar ist, gerne im Ausland. Dieser fällt meist in die Winterferien seines Landes.
Oft ist inzwischen zu hören, dass der 89-Jährige zu alt für solche Reisen sei. „Als ich krank wurde, war der Weg nach Hause plötzlich sehr lang. Das muss ich zugeben“, sagte Harald V. selbst rückblickend auf Malaysia. Damals wurde er auf sehr kostspielige Art mit einem Flugzeug zurück nach Norwegen geholt und erntete dafür Kritik an seinem Reiseverhalten. Der gesundheitliche Zwischenfall soll eine Wahl bei der Entscheidung für das vergleichsweise nähere Urlaubsziel Teneriffa gespielt haben.
