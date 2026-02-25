König Harald muss einige Tage im Spital bleiben

Zu alt für Reisen?

Der Zwischenfall ereignete sich während eines privaten Urlaubs mit Königin Sonja (88). Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Erst 2024 musste er während eines Aufenthalts in Malaysia in ein Krankenhaus, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Das ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Der Norweger verbringt seinen Geburtstag, der am 21. Februar ist, gerne im Ausland. Dieser fällt meist in die Winterferien seines Landes.