Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ernste Lage“

König Harald muss einige Tage im Spital bleiben

Royals
25.02.2026 18:03
Norwegens König Harald V. (89) wird derzeit wegen einer Infektion und Dehydrierung in einem ...
Norwegens König Harald V. (89) wird derzeit wegen einer Infektion und Dehydrierung in einem spanischen Krankenhaus behandelt.(Bild: AP/Francisco Seco)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Norwegens König Harald V. (89) muss noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Krankenhaus auf Teneriffa bleiben. „Wenn fast 90-Jährige mit einer Infektion ins Krankenhaus kommen, ist das ernst“, sagte sein Leibarzt Bjørn Bendz.

0 Kommentare

Deshalb müsse man sich einen guten Überblick über den Gesundheitszustand des Königs verschaffen. Die Infektion stamme von einer Entzündung am Bein, sagte der Leibarzt weiter. Der Allgemeinzustand des Königs sei aber gut und er reagiere auch positiv auf die Behandlung. Wie berichtet, wurde Harald V. am Dienstag wegen einer Infektion und Dehydrierung in ein Krankenhaus in Spanien eingeliefert. Sein langjähriger Leibarzt machte sich daraufhin auf den Weg nach Teneriffa, um die Ärztinnen und Ärzte vor Ort zu unterstützen.

Am Dienstag teilte der norwegische Hof mit, dass es dem 89-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe. Die Zeitung „Aftenposten“ berichtete, dass das Krankenhaus, in dem Harald V. aktuell behandelt wird, von der Polizei bewacht werde.

In diesem Krankenhaus liegt der Monarch.
In diesem Krankenhaus liegt der Monarch.(Bild: EPA/Alberto Valdes)

Zu alt für Reisen?
Der Zwischenfall ereignete sich während eines privaten Urlaubs mit Königin Sonja (88). Es ist nicht das erste Mal, dass der Monarch im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Erst 2024 musste er während eines Aufenthalts in Malaysia in ein Krankenhaus, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Das ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her. Der Norweger verbringt seinen Geburtstag, der am 21. Februar ist, gerne im Ausland. Dieser fällt meist in die Winterferien seines Landes.

Lesen Sie auch:
König Harald von Norwegen liegt derzeit auf Teneriffa im Spital.
Schock für Familie
König Harald von Norwegen auf Teneriffa im Spital
24.02.2026

Oft ist inzwischen zu hören, dass der 89-Jährige zu alt für solche Reisen sei. „Als ich krank wurde, war der Weg nach Hause plötzlich sehr lang. Das muss ich zugeben“, sagte Harald V. selbst rückblickend auf Malaysia. Damals wurde er auf sehr kostspielige Art mit einem Flugzeug zurück nach Norwegen geholt und erntete dafür Kritik an seinem Reiseverhalten. Der gesundheitliche Zwischenfall soll eine Wahl bei der Entscheidung für das vergleichsweise nähere Urlaubsziel Teneriffa gespielt haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
25.02.2026 18:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
194.339 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.842 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
139.200 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2451 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
855 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Royals
„Ernste Lage“
König Harald muss einige Tage im Spital bleiben
Lässig statt glamourös
Huch! Herzogin Meghan trägt Jordanien Knitterlook
„Verdient es nicht!“
Marius verteidigte unter Tränen Mama Mette-Marit
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden „gefangen“
Nach Andrew-Festnahme
Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf