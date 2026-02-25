Vorteilswelt
Sturm-Duo an Bord – einer musste aber abbrechen

Steiermark
25.02.2026 19:30
Vorsicht: Stankovic musste das Sturm-Training abbrechen.
Vorsicht: Stankovic musste das Sturm-Training abbrechen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Der Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein – aus steirischer Sicht haben Sturm sowie der GAK ihre Positionen in den jeweiligen Play-offs bezogen. Hartberg hofft bzw. zittert noch. Die „Krone“ bringt den „Steirer-Check“ vor dem Wochenende.

Die meiste Anspannung vor dem Bundesliga-Wochenende? Die müsste in Hartberg herrschen, für den TSV geht es in den letzten zwei Runden ja um den Einzug in die Top-6! Vor dem Match in Salzburg zeigte sich Hartberg aber nicht nur vom Wetter her von der „Sonnenseite“, Coach Manfred Schmid kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Die Stürmer Havel und Hoffmann haben ihre Wehwehchen hinter sich, körperlich fühlen sich alle gut“, klopft Schmid auf Holz, der auf spezielles Athletiktraining setzt. „Über den ganzen Platz, mit mehreren Stationen, das ist ein ganzheitliches Schnelligkeitstraining. Das fruchtet, man hat gesehen, wie die Truppe zuletzt in Hälfte zwei gegen den GAK marschiert ist.“

Havel (li.) ist wie Sturm-Kollege Hoffmann bei Hartberg wieder voll fit.
Havel (li.) ist wie Sturm-Kollege Hoffmann bei Hartberg wieder voll fit.(Bild: GEPA)

Stichwort GAK: Dort marschierte vor dem Heimspiel gegen Ried am Sonntag leider einer ins Lazarett: Innenverteidiger Yannick Oberleitner muss am Knie operiert werden und fällt lange Zeit aus. Dazu bleibt auch Martin Kreuzriegler für das Ried-Match fraglich. Prenqi und der zuletzt gesperrte Koch stehen der Feldhofer-Truppe aber wieder zur Verfügung.

Yannick Oberleitner muss sich einer Operation unterziehen.
Knie-OP steht bevor
GAK muss lange Zeit auf Verteidiger verzichten
25.02.2026

Bei Sturm können Jusuf Gazibegovic und Otar Kiteishvili Teile des Trainings schon wieder mitmachen. Ob das Duo am Sonntag gegen den WAC dabei ist, lässt Trainer Fabio Ingolitsch offen. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen.“ Das Training abbrechen musste gestern Jon Gorenc Stankovic. Der Slowene, der hart im Nehmen ist, bekam einen Schlag aufs Knie. „Er wollte trotzdem alles mitmachen, dann waren die Schmerzen aber doch zu groß“, sagte Ingolitsch. Fix fehlen wird in Wolfsberg Jeyland Mitchell nach seiner roten Karte wegen Tätlichkeit gegen BW Linz. „Wir haben im Strafenkatalog klar geregelt, was das kostet.“

Steiermark
25.02.2026 19:30
