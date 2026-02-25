Sturm-Duo an Bord – einer musste aber abbrechen

Die meiste Anspannung vor dem Bundesliga-Wochenende? Die müsste in Hartberg herrschen, für den TSV geht es in den letzten zwei Runden ja um den Einzug in die Top-6! Vor dem Match in Salzburg zeigte sich Hartberg aber nicht nur vom Wetter her von der „Sonnenseite“, Coach Manfred Schmid kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. „Die Stürmer Havel und Hoffmann haben ihre Wehwehchen hinter sich, körperlich fühlen sich alle gut“, klopft Schmid auf Holz, der auf spezielles Athletiktraining setzt. „Über den ganzen Platz, mit mehreren Stationen, das ist ein ganzheitliches Schnelligkeitstraining. Das fruchtet, man hat gesehen, wie die Truppe zuletzt in Hälfte zwei gegen den GAK marschiert ist.“