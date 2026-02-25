Gift aus Elektromüll in Delfin-Hirnen entdeckt

„Gesundheitskrise verhindern“

Noch haben die Wissenschaftler keine direkten Beweise, wie sich LCMs auf die menschliche Gesundheit auswirken. Aber: „Wenn wir warten, bis die Schäden für die menschliche Gesundheit vollständig nachgewiesen sind, wird es wahrscheinlich zu spät sein“, findet He deutliche Worte, gegenüber dem „Guardian“. „Jetzt Maßnahmen zur Regulierung von Elektroschrott zu ergreifen, bedeutet, eine zukünftige Krise der öffentlichen Gesundheit zu verhindern“, spricht He Klartext.