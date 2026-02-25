Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist ein Warnsignal“

Gift aus Elektromüll in Delfin-Hirnen entdeckt

Wissen
25.02.2026 18:06
Indo-Pazifische Buckeldelfine
Indo-Pazifische Buckeldelfine(Bild: Teerayuth - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forschende schlagen Alarm: Im Körper von Schweinswalen und Delfinen wurden giftige Chemikalien entdeckt – und zwar jene Stoffe, die in den Bildschirmen von Fernsehern & Co. stecken. „Das ist ein Warnsignal“, sagt Forscher Yuhe He. Denn es gibt Hinweise darauf, dass auch wir Menschen gefährdet sind.

0 Kommentare

Man weiß schon länger, dass die sogenannten Liquid Crystal Monomers (LCM), die zur Herstellung von Bildschirmen verwendet werden, die Gesundheit von Menschen und Meerestieren gefährden. Eine in der Fachzeitschrift „Environmental Science & Technology“ veröffentlichte Studie zeigt jetzt allerdings, in welchem Ausmaß die Meeresbewohner tatsächlich davon betroffen sind.

Alarmierende Entdeckungen
Die Forschenden untersuchten Gewebeproben von Indo-Pazifischen Buckeldelfinen und Glattschweinswalen im Südchinesischen Meer über einen Zeitraum von 14 Jahren. Dabei machten sie gleich zwei brisante Entdeckungen: Mehrere der in den Proben nachgewiesenen LCM-Schadstoffe sind Gen-verändernd. Und die Wissenschaftler fanden geringe Mengen an LCM in den Gehirnen der Delfine und Schweinswale.

LCM-Schadstoffe

  • Liquid Crystal Monomers (LCM) sind synthetische organische Chemikalien, die oft bei der Herstellung von Bildschirmen für Fernseher, Computer oder Smartphones verwendet werden.
  • LCMs sind so konzipiert, dass sie besonders lange halten und sich nicht leicht abbauen. Das macht sie zu einem Problem für die Umwelt.
  • In den vergangenen Jahren sind viele Hersteller von LCM auf LED umgestiegen.

Schadstoffe im Gehirn bedeutet, dass die Blut-Hirn-Schranke überwunden wurde. Die Blut-Hirn-Schranke soll eigentlich verhindern, dass schädliche Stoffe vom Blut ins Gehirn gelangen. „Wenn diese Chemikalien die Blut-Hirn-Schranke bei Delfinen überwinden können, müssen wir uns Gedanken über mögliche ähnliche Auswirkungen auf Menschen machen“, warnt He, Forscher an der City University von Hongkong und Mitautor der Studie.

LMCs über Nahrung weitergegeben
Menschen könnten LCMs über kontaminierte Meeresfrüchte oder sogar Trinkwasser aufnehmen. Die Forschenden haben die Chemikalien auch in Fischen nachgewiesen, von denen sich Delfine und Schweinswale ernähren. Das deutet darauf hin, dass die Meeressäuger die LMCs über die Nahrungskette aufnehmen.

Lesen Sie auch:
Mehr als 330 Delfine verendeten. (Symbolbild)
Tragödie im Amazonas
Hunderte Delfine verendeten wegen Windstille
07.11.2025
„Massive Algenblüte“
Nervengift tötet vor Kalifornien Meeressäuger
24.04.2025

„Gesundheitskrise verhindern“
Noch haben die Wissenschaftler keine direkten Beweise, wie sich LCMs auf die menschliche Gesundheit auswirken. Aber: „Wenn wir warten, bis die Schäden für die menschliche Gesundheit vollständig nachgewiesen sind, wird es wahrscheinlich zu spät sein“, findet He deutliche Worte, gegenüber dem „Guardian“. „Jetzt Maßnahmen zur Regulierung von Elektroschrott zu ergreifen, bedeutet, eine zukünftige Krise der öffentlichen Gesundheit zu verhindern“, spricht He Klartext.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
25.02.2026 18:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DelfinAlarmMeerBildschirm
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
194.339 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.842 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
139.200 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2451 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
855 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Wissen
Mission abgebrochen
Astronaut bricht Schweigen: Das war los auf ISS
Brechen alle Regeln
Diese Ameisen verzichten komplett auf Männchen
„Ist ein Warnsignal“
Gift aus Elektromüll in Delfin-Hirnen entdeckt
Wegen Eisschmelze
Kaiserpinguine sterben zunehmend an Unterkühlung
Grazer Studie zu PFAS
Ewigkeitschemikalien: Verbote wirken, aber …
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf