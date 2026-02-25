Kuriose Verfolgung
Mann flüchtet in Mülltonne – trotzdem verhaftet
Ein Mann in Ohio versuchte, wie ein echter Muppet der Polizei zu entkommen – und versteckte sich kurzerhand in einer Mülltonne. Doch die waghalsige Aktion war nicht von Erfolg gekrönt: Wenige Minuten später war der 27-jährige Jonathan McMillan wieder hinter Gittern.
Am Montag stoppte eine Polizeistreife in Huber Heights, Ohio, McMillans Fahrzeug wegen eines simplen Verkehrsverstoßes. Anstatt zu kooperieren, stieg der Mann jedoch aus und flüchtete zu Fuß. Bei der Fahndung verlor die Polizei ihn kurzzeitig aus den Augen – bis ein Arbeiter der Müllabfuhr unmittelbar vor einem Streifenwagen den Deckel einer Mülltonne öffnete. Darin versteckte sich McMillan.
„Mit etwas Glück tauchte ,Oscar der Grouch‘ (dt.: Oscar der Griesgram) – wie wir unseren Verdächtigen getauft haben – genau zum richtigen Zeitpunkt auf“, berichtete die Polizei auf Social Media. McMillan setzte seine Flucht fort und rannte mehrere Wohnhäuser weiter, bevor er schließlich gefasst wurde.
„Beeindruckende“ Flucht
Die Polizei bezeichnete die Verfolgung als „beeindruckend“, nicht nur wegen der Flucht, sondern auch wegen der sportlichen Fähigkeiten des Flüchtenden. McMillan wurde dennoch in das Montgomery County Jail gebracht. Ihm werden Behinderung von Amtshandlungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Zudem bestand gegen ihn ein Haftbefehl aus Miami County. Der ursprüngliche Verkehrsverstoß blieb bei der Festnahme eine bloße Verwarnung.
Dashcam-Aufnahmen der Verfolgung sorgten nun jedenfalls online für Aufsehen und zeigen, wie kurios die Flucht des jungen Mannes verlief – von der Straße direkt in die Mülltonne und wieder zurück ins Polizeiauto.
