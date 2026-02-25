Mann flüchtet in Mülltonne – trotzdem verhaftet

„Beeindruckende“ Flucht

Die Polizei bezeichnete die Verfolgung als „beeindruckend“, nicht nur wegen der Flucht, sondern auch wegen der sportlichen Fähigkeiten des Flüchtenden. McMillan wurde dennoch in das Montgomery County Jail gebracht. Ihm werden Behinderung von Amtshandlungen und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Zudem bestand gegen ihn ein Haftbefehl aus Miami County. Der ursprüngliche Verkehrsverstoß blieb bei der Festnahme eine bloße Verwarnung.