Tief stehende Sonne: Busfahrer übersah Lieferwagen

Bei einem Verkehrsunfall in St. Gallenkirch in Vorarlberg gab es am Mittwochvormittag drei Verletzte zu beklagen. Ein Landbus des Vorarlberger Verkehrsverbundes war mit voller Wucht auf einen stehenden Lieferwagen aufgefahren.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf Montafonerstraße. Laut Polizei hat ein 55-jähriger Busfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne den stehenden Lieferwagen eines Zustellunternehmens übersehen und ist mit seinem Gefährt auf diesen aufgefahren.
Drei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert
Der Busfahrer sowie der 30-jährige Lenker des Lieferwagens wurden beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt, auch ein Fahrgast des Landbusses zog Blessuren davon. Alle drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L188 nur einseitig befahrbar.
