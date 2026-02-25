Tief stehende Sonne: Busfahrer übersah Lieferwagen

Drei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Der Busfahrer sowie der 30-jährige Lenker des Lieferwagens wurden beim Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt, auch ein Fahrgast des Landbusses zog Blessuren davon. Alle drei Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L188 nur einseitig befahrbar.