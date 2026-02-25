„Mann der tausend Hände“ – HSV-Goalie-Held ist tot

Mit dem Hamburger SV ist er 1960 deutscher Fußball-Meister geworden, 1963 auch Triumphator im DFB-Cup, zudem ist er 1961 erst im Meisterpokal-Halbfinale am FC Barcelona gescheitert - jetzt ist Horst Schnoor als eine der prägendsten Persönlichkeiten der Geschichte des Hamburger Klubs im Alter von 91 Jahren gestorben!