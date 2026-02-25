Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Beste Entscheidung“

Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt

Society International
25.02.2026 17:00
Chris Hemsworth lebt mit seiner Familie in Australien. Dass er den USA den Rücken gekehrt hat, ...
Chris Hemsworth lebt mit seiner Familie in Australien. Dass er den USA den Rücken gekehrt hat, sei eine „großartige Entscheidung“ gewesen, verriet der Schauspieler nun.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chris Hemsworth hält den Umzug nach Australien für eine „großartige Entscheidung“ für seine Familie.

0 Kommentare

Hemsworth hat mit seiner Ehefrau Elsa Pataky die Tochter India (13) sowie die elfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Der Schauspieler verriet jetzt, dass er es nicht bereue, Los Angeles den Rücken gekehrt zu haben.

Leben in L.A. „nicht wirklich genossen“
Das neue Leben in seiner Heimat Australien genieße die Familie sehr, wie Hemsworth im Podcast „Smartless“ ausplauderte: „Es war ungefähr zu der Zeit, als meine Jungs geboren wurden. Wir waren damals in L.A. eingerichtet und haben es nicht wirklich genossen. Außerdem wurde dort kaum gedreht – wir filmten überall sonst.“

Chris Hemsworth und Elsa Pataky sind in Australien glücklicher als in den USA.
Chris Hemsworth und Elsa Pataky sind in Australien glücklicher als in den USA.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)

Seit dem Umzug sei das Familienleben deutlich ruhiger geworden. Der in Melbourne geborene Star erklärte: „Wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, will man sich wie im Urlaub fühlen. Für mich fühlt sich Heimkommen tatsächlich wie Urlaub an. Wir haben eine große Farm mit Pferden, Motorrädern und Surfbrettern.“

Auch seine eigene Kindheit habe die Entscheidung beeinflusst. „Wir lebten etwa 20 Minuten von den Vororten Melbournes entfernt, oben in den Hügeln. Der nächste Nachbar war ein oder zwei Kilometer weg“, berichtete der 42-Jährige.

„Das ist absurd“
Kürzlich verriet Chris, dass sich seine Definition von Erfolg im Laufe der Jahre verändert habe. Trotz großer Hollywood-Erfolge – unter anderem mit Filmen wie „Snow White and the Huntsman“ und der „Thor“-Reihe – habe sich seine Sicht gewandelt.

Lesen Sie auch:
„Ein Baby mit Muskeln!“ – „Thor“-Star Chris Hemsworth sorgt für Lacher am Set
Hartes Urteil
Kollegin: Hemsworth ist „ein Baby mit Muskeln!“
14.10.2025
„Ja, warum nicht?“
Hemsworths Heiratsantrag war absolut unromantisch
10.02.2026

„Früher dachte ich, ich würde mich gut fühlen, wenn ich für etwas nominiert werde. Oder wenn ich den größten Film aller Zeiten hätte. Oder ein neues Franchise starte. Das ist absurd“, enthüllte er im Gespräch mit der Zeitung „The Guardian“. Inzwischen hänge sein Selbstwert nicht mehr von Auszeichnungen ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.752 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.543 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
138.162 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2040 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1071 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Society International
„Beste Entscheidung“
Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt
Fiese Lästereien
„Katze“ sortierte nach Abnehmerfolg Freunde aus
„Zahlte Ausbildung“
Fremder half Jessie Buckley zu Karrierebeginn
„Dann bin ich weg“
Kate Hudson macht nach einer Abfuhr kurzen Prozess
Kämpft für Tochter
Christina Applegate wegen MS ans Bett gefesselt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf