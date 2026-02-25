Darum hat Chris Hemsworth den USA Rücken gekehrt

Leben in L.A. „nicht wirklich genossen“

Das neue Leben in seiner Heimat Australien genieße die Familie sehr, wie Hemsworth im Podcast „Smartless“ ausplauderte: „Es war ungefähr zu der Zeit, als meine Jungs geboren wurden. Wir waren damals in L.A. eingerichtet und haben es nicht wirklich genossen. Außerdem wurde dort kaum gedreht – wir filmten überall sonst.“