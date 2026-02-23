Hundeartikelhändler schlittert in Millionenpleite

Als Grund für die Pleite wurden Lieferschwierigkeiten mit dem Hauptlieferanten angeführt. Zudem hätte sich der Lieferant nicht an eine außergerichtlich getroffene Vereinbarung gehalten. Der Schuldner bietet nun einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an.