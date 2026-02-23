Hundeartikelhändler schlittert in Millionenpleite

Auf Eigenantrag wurde über das Vermögen der Firma „Wuff’s Best & Gizmo Onlinehandel+ GmbH“ in Lustenau das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt nach Angaben des KSV1870 derzeit 2,5 Millionen Euro. Ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit unklar.
Als Grund für die Pleite wurden Lieferschwierigkeiten mit dem Hauptlieferanten angeführt. Zudem hätte sich der Lieferant nicht an eine außergerichtlich getroffene Vereinbarung gehalten. Der Schuldner bietet nun einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, an.
Gläubigerforderungen bis 2. April anmelden
Zum Masseverwalter wurde die Dornbirner Rechtsanwältin Manuela Schipflinger-Klocker bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 16. April 2026 am Landesgericht Feldkirch. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 2. April 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.
Auch Lecher Pension in Konkurs
Ein zweiter Konkurs wurde am Montag über das Vermögen der Firma „Pension Berger Oberlech KG“ in Lech eröffnet. Ob auch Dienstnehmer vom Konkurs betroffen sind, ist derzeit ebenso unbekannt wie die Höhe der Verbindlichkeiten.
Zur Masseverwalterin wurde die Rechtsanwältin Dr. Surena Ettefagh (Frastanz) bestellt. Sie wird auch über eine mögliche Fortführung des Unternehmens entscheiden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 30. April am Landesgericht Feldkirch terminisiert. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 16. April 2026 angemeldet werden.
