Red card for headbutt! Sturm trembles at the top

Champions Sturm Graz took the lead ahead of the big match of the round and temporarily took over the top spot in the Bundesliga. The Graz team defeated bottom-of-the-table Blau-Weiß Linz 1-0 on Sunday thanks to a penalty from Belmin Beganovic (34th minute) and are now one point ahead of Salzburg and LASK, who will face each other later in Linz.