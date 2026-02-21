500 steirische Haushalte weiterhin ohne Strom

„Im Moment sind etwa noch 500 Haushalte ohne Strom, das ist ein enormer Fortschritt im Vergleich zu gestern. In der Nacht sind keine neuen Störungen dazugekommen, das hilft natürlich. Seit Samstagfrüh sind unsere Monteure auch wieder im Einsatz, wir gehen davon aus, dass die allermeisten heute zumindest provisorisch wieder mit Strom versorgt werden können“, sagt Harnik-Lauris am Samstagvormittag zur „Steirerkrone“. Die Reparaturarbeiten werden demnach aber noch länger andauern.