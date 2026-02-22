Hexenverbrennung lebt als düstere Folklore weiter

Die Tourismus-Internet-Seite „vorarlberg.travel“ wirbt noch immer unbekümmert mit dem alljährlichen Abbrennen der Funken am ersten Sonntag nach Aschermittwoch. „Funken in Vorarlberg: Vertreiben den Winter und bringen Glück!“ Immerhin weist das Portal einen kleinen Disclaimer aus: „Information: In den letzten Jahren verzichten immer mehr Funkenzünfte aus ethischen Gründen auf die traditionelle Hexenfigur (...).“