Interne Umfrage wirbelt Wolfsberger ÖVP auf

Insgesamt 17,5 Prozent der Stimmen erhielt der Wolfsberger ÖVP-Stadtrat Josef Steinkellner bei der Bürgermeisterwahl im September. Mit einem enormen Vorsprung landete der SPÖ-Kandidat Alexander Radl auf Platz eins, und folgte damit, wie berichtet, dem verstorbenen Stadtchef Hannes Primus nach. Aber bereits 2027 wird wieder gewählt, und dann wird vermutlich auch ein FPÖ-Kandidat antreten – aus Respekt gegenüber dem verstorbenen Bürgermeister haben die Freiheitlichen in Wolfsberg ja auf ein Antreten verzichtet.