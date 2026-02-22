Vorteilswelt
Sturms Neuer

„Wenn du 14.000, 15.000 Schwarze gegen dich hast“

Steiermark
22.02.2026 12:30
Paul Koller (li.) möchte einen Sieg zu seinem 24. Geburtstag
Paul Koller (li.) möchte einen Sieg zu seinem 24. Geburtstag(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Im Heimspiel gegen BW Linz gibt es am Sonntag (14.30 Uhr) keine zwei Meinungen. Gegen das Bundesliga-Schlusslicht ist Meister Sturm zum Siegen verdammt. Neuzugang Paul Koller, der am Spieltag seinen 24. Geburtstag feiert, über die Angst vor dem zwölften Mann in Liebenau und die Strahlkraft seines neuen Arbeitgebers.

0 Kommentare

Nach der Niederlage zuletzt bei der WSG Tirol will, nein, muss Sturm heute gegen BW Linz auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Schlusslicht feierte in den letzten zehn Ligaspielen nur einen Sieg, den allerdings in der letzten Runde gegen den WAC (2:1). „Wir sind quasi zum Siegen verdammt“, stellt Paul Koller klar. Der Neuzugang aus Altach feiert am Spieltag seinen 24. Geburtstag, ein Dreier wäre ein willkommenes Geschenk für den Innenverteidiger.

Steiermark
22.02.2026 12:30
