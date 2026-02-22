„Wenn du 14.000, 15.000 Schwarze gegen dich hast“

Im Heimspiel gegen BW Linz gibt es am Sonntag (14.30 Uhr) keine zwei Meinungen. Gegen das Bundesliga-Schlusslicht ist Meister Sturm zum Siegen verdammt. Neuzugang Paul Koller, der am Spieltag seinen 24. Geburtstag feiert, über die Angst vor dem zwölften Mann in Liebenau und die Strahlkraft seines neuen Arbeitgebers.
Nach der Niederlage zuletzt bei der WSG Tirol will, nein, muss Sturm heute gegen BW Linz auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Schlusslicht feierte in den letzten zehn Ligaspielen nur einen Sieg, den allerdings in der letzten Runde gegen den WAC (2:1). „Wir sind quasi zum Siegen verdammt“, stellt Paul Koller klar. Der Neuzugang aus Altach feiert am Spieltag seinen 24. Geburtstag, ein Dreier wäre ein willkommenes Geschenk für den Innenverteidiger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.