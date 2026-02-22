„Wenn du 14.000, 15.000 Schwarze gegen dich hast“

Nach der Niederlage zuletzt bei der WSG Tirol will, nein, muss Sturm heute gegen BW Linz auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Schlusslicht feierte in den letzten zehn Ligaspielen nur einen Sieg, den allerdings in der letzten Runde gegen den WAC (2:1). „Wir sind quasi zum Siegen verdammt“, stellt Paul Koller klar. Der Neuzugang aus Altach feiert am Spieltag seinen 24. Geburtstag, ein Dreier wäre ein willkommenes Geschenk für den Innenverteidiger.