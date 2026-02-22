Warum vegane Kochlehre nicht den Geschmack trifft

Seit mehr als einem halben Jahr gibt es in Österreich die Möglichkeit, sich zur Fachkraft für vegetarische Kulinarik ausbilden zu lassen. Die „neue“ Lehre scheint aber nicht gerade den Gusto der Jugendlichen zu treffen, wie die „Krone“ recherchiert hat.
In der gerade erst begonnenen Fastenzeit ist der Verzicht auf Fleisch bei vielen Landsleuten traditionell zentral, um sich auf das Osterfest vorzubereiten und bewusster zu leben. Immer mehr Oberösterreicher verzichten aber sogar das ganze Jahr über auf tierische Produkte – ernähren sich komplett vegan. Um dem damit einhergehenden wachsenden Bedarf an pflanzlicher Kulinarik in der Gastronomie gerecht zu werden, wurde mit 1. Juli 2025 in Österreich der Lehrberuf „Fachkraft für vegetarische Kulinarik“ ins Leben gerufen.
