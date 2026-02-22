Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lebe nicht mehr lang“

Im Rollstuhl: Ex-Schiri muss nun um Spenden bitten

Kärnten
22.02.2026 15:02
Einst Schiri, heute ist Andi Stastny auf Hilfe angewiesen. „Aber ich will meiner Tochter noch ...
Einst Schiri, heute ist Andi Stastny auf Hilfe angewiesen. „Aber ich will meiner Tochter noch was bieten können.“(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der in Landskron (Ktn) lebende Andreas Stastny leitete einst gut 1000  Unterhausspiele als Schiedsrichter oder Assistent. Dann folgte der schwere Schicksalsschlag. Heute sitzt der 47-Jährige im Rollstuhl – und muss um Spenden bitten.

0 Kommentare

Gut 1000 Unterhaus-Partien hat Andreas Stastny geleitet – als Schiedsrichter oder Assistent. 13 Jahre lang war der Landskroner mit Leib und Seele Referee. „Gepfiffen habe ich bis zur Unterliga, stand vorm Aufstieg in die Regionalliga“, erzählt der Familienpapa.

Lesen Sie auch:
Mit der „Krone“ sprach „Hinti“ über die „komplett unnötige Aktion“.
Krone Plus Logo
Star spricht erstmals
Hinteregger-Beichte zur Alkofahrt: „Großer Fehler“
10.02.2026

„Konnte nicht mehr gehen“
Doch dann folgte der Schicksalsschlag für den hauptberuflichen Bestatter. „Angefangen hat es 2019, als ich am Fußballplatz nicht mehr gehen konnte, ins Spital musste“, so Stastny.

Zitat Icon

Ich würde heute noch pfeifen – es war meine Leidenschaft!

Andreas Stastny, Ex-Unterhaus-Schiri

Brüche
Die Ärzte rätselten lange. „Es gab Falschdiagnosen – am Ende kam heraus, dass ich einen Wirbel- und Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte, an Osteoporose und Osteochondrose leide.“

„Es war meine Leidenschaft“
Die dramatischen Folgen: Querschnittslähmung vom Bauch abwärts. Der heute 47-Jährige sitzt seither im Rollstuhl. Die Schiri-Karriere? Vorbei. Auch seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben. „Ich würde heute noch pfeifen – es war meine Leidenschaft!“

Lesen Sie auch:
Die Klagenfurter EM-Arena sucht einen neuen Namensgeber.
Krone Plus Logo
AKA-Lizenz unsicher
Wörthersee-Stadion könnte bald „TGI-Arena“ heißen
21.02.2026
Krone Plus Logo
Ein Abgang ist fix
Auf die Austria warten jetzt nur noch „Testspiele“
22.02.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Details
Alles fix: Austria steigt ab – mit großen Plänen!
19.02.2026

„Lebe wohl nicht mehr lange“
Statt am Platz zu stehen, muss Stastny nun um Hilfe bitten: Der einstige Gruppenobmann des KFV startet einen Spendenaufruf. „Ich bin nicht in der höchsten Pflegestufe, habe 1500 € pro Monat, brauche aber einen speziellen Rollstuhl und ein neues Auto. Ich will auch meiner Tochter noch was bieten, lebe wohl nicht mehr allzu lange – wegen meiner Herzschwäche kann es bald vorbei sein“, sagt Stastny.

Spenden möglich
Wer helfen will, kann das auf gofundme.com machen. „Ich bin für alles dankbar!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
22.02.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
450.565 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.907 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.899 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1041 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1012 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Kärnten
„Lebe nicht mehr lang“
Im Rollstuhl: Ex-Schiri muss nun um Spenden bitten
Polit-Diskussion
Studie zu Obdachlosigkeit in Villach gefordert
Totalschaden
Alkolenker (21) verunfallt: ohne Schein unterwegs
Krone Plus Logo
Ein Abgang ist fix
Auf die Austria warten jetzt nur noch „Testspiele“
Krone Plus Logo
Neue Parteispitze
Interne Umfrage wirbelt Wolfsberger ÖVP auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf