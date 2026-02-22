Im Rollstuhl: Ex-Schiri muss nun um Spenden bitten

„Lebe wohl nicht mehr lange“

Statt am Platz zu stehen, muss Stastny nun um Hilfe bitten: Der einstige Gruppenobmann des KFV startet einen Spendenaufruf. „Ich bin nicht in der höchsten Pflegestufe, habe 1500 € pro Monat, brauche aber einen speziellen Rollstuhl und ein neues Auto. Ich will auch meiner Tochter noch was bieten, lebe wohl nicht mehr allzu lange – wegen meiner Herzschwäche kann es bald vorbei sein“, sagt Stastny.