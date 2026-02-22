Alkolenker (21) verunfallt: ohne Schein unterwegs

Auf der Rosegger Straße im Bezirk Villach war der 21-Jährige in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Pkw unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Auto und prallte zuerst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitschiene.
Während des Aufpralls demolierte der 21-Jährige das Auto komplett – Totalschaden. Er selbst wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Als die Beamten vor Ort ankamen, stellten sie fest, dass der junge Erwachsene Alkohol intus hatte.
Hatte keinen Führerschein
Sie wollten ihm daraufhin den Führerschein abnehmen, doch der Lenker war illegal unterwegs. Er hatte gar keine Lenkerberechtigung. Das Wrack wurde von den Einsatzkräften von der Straße geräumt. Die Arbeiten dauerten bis in den Morgen (7 Uhr). Bis dahin war die Fahrbahn in diesem Bereich gesperrt.
