ÖVP steckt auch in OÖ weiter im Wöginger-Dilemma
Kommt er zurück?
Der Klubobmann August Wöginger und die Schwarzen, das ist derzeit so eine Sache: In seiner Landespartei werden nun Szenarien diskutiert, was seine Zukunft betrifft. Doch eine Rückkehr nach Oberösterreich gilt als ausgeschlossen, „Gerüchte aus Wien sind Blödsinn“.
Erst in dieser Woche konnte der Innviertler August Wöginger dem Wirbel um seine Person ein wenig entgehen: Der Klubobmann der ÖVP im Parlament reiste mit einer Delegation der oö. Landespartei nach Passau, wo man in der Dreiländerhalle den Politischen Aschermittwoch der CSU besuchte. Statt Schlagzeilen gab es Schulterklopfen – zumindest für ein paar Stunden.
