ÖVP steckt auch in OÖ weiter im Wöginger-Dilemma

Erst in dieser Woche konnte der Innviertler August Wöginger dem Wirbel um seine Person ein wenig entgehen: Der Klubobmann der ÖVP im Parlament reiste mit einer Delegation der oö. Landespartei nach Passau, wo man in der Dreiländerhalle den Politischen Aschermittwoch der CSU besuchte. Statt Schlagzeilen gab es Schulterklopfen – zumindest für ein paar Stunden.