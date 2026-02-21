19-Jähriger drehte bei Amtshandlung völlig durch

Nach einer Rangelei vor einem Lokal im Mühlviertel drehte ein 19-Jähriger aus Freistadt komplett durch. Er beleidigte Polizisten, versuchte zu flüchten und wurde dann auch noch körperlich aggressiv.
Freitagabend gerieten vor einem Lokal in Freistadt ein 43-jähriger Ortsansässiger, eine 27-Jähriger aus Niederösterreich und ein Freistädter (19) aneinander. Bei dem Älteren wurde die Armbanduhr beschädigt, der 27-Jährige erlitt Verletzungen. Schuld soll der 19-Jährige gewesen sein, der sich auch gegenüber der Polizei extrem aggressiv verhielt.
Alkovortest positiv
Bei der Sachverhaltsaufnahme auf der Polizeiinspektion Freistadt versuchte der junge Mann mehrfach, die Flucht zu ergreifen. Zudem beleidigte er die Polizisten, drohte ihnen Schläge an. Ein Alkovortest verlief positiv, als die Beamten einen Drogenschnelltest durchführen wollten, schlug er mit den Händen auf sie ein.
Vorläufig festgenommen
Schließlich reichte es den Polizisten, der Rabiate wurde vorläufig festgenommen und durfte erst wieder gehen, nachdem er sich beruhigt hatte. Der 19-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.
