19-Jähriger drehte bei Amtshandlung völlig durch

Freitagabend gerieten vor einem Lokal in Freistadt ein 43-jähriger Ortsansässiger, eine 27-Jähriger aus Niederösterreich und ein Freistädter (19) aneinander. Bei dem Älteren wurde die Armbanduhr beschädigt, der 27-Jährige erlitt Verletzungen. Schuld soll der 19-Jährige gewesen sein, der sich auch gegenüber der Polizei extrem aggressiv verhielt.