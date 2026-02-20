Giftiger Schwefelwasserstoff drang in Häuser ein

Gasalarm Donnerstagnachmittag in Alkoven: Anrainer nahmen einen unklaren Gestank wahr und verständigten die Einsatzkräfte. Zu Recht, denn eintreffende Feuerwehrleute stellten eine hohe Konzentration von Schwefelwasserstoff fest.
Mehrere Anrainer des Alkovener Ortsteils Weidach meldeten Donnerstagnachmittag einen unklaren Gestank bei der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, nahmen sie ebenfalls „Eiergeruch“ aus dem Kanalsystem wahr – typisch für Schwefelwasserstoff.
Hohe Konzentration
Sofort wurden die betroffenen Gebäude geräumt und Messungen begonnen. Dabei stellten die Feuerwehrleute eine hohe Konzentration von 300 ppm des Gases fest, ab 1000 ppm besteht große Gefahr für die Gesundheit. Die Einsatzkräfte begannen mit Belüftungsmaßnahmen und spülten den Kanal auf über einem Kilometer Länge.
Aufwendiger Einsatz
Nach rund drei Stunden Einsatz konnte kein Schwefelwasserstoff mehr gemessen werden und die Bewohner durften zurück in ihre Häuser. Wie das giftige Gas in das Kanalsystem gelangt war, stand Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
