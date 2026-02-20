Fußball-WM, Grand Prix und Graz-Wahl an einem Tag

ESC-Schicksalsnacht: Wer singt für Österreich?
Poleposition für die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr: Sie entschied überraschend, den Urnengang in der Landeshauptstadt auf den 28. Juni vorzuverlegen. An diesem Tag findet auch der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg und Österreichs drittes Spiel bei der Fußball-WM in den USA statt.
Der 28. Juni wird ein intensiver Tag. Bereits um 4 Uhr früh spielt Österreich in Kansas City das dritte Gruppenspiel bei der Fußball-WM, Gegner ist Algerien. Am Nachmittag wird der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg wieder Zehntausende Fans anlocken. Und seit Freitag steht fest: Ebenfalls am 28. Juni wird in der Landeshauptstadt Graz ein neuer Gemeinderat gewählt.
