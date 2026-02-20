St. Pölten verliert bei Vienna – Lustenau Leader

Zum Jahresauftakt der 2. Fußball-Liga hat Austria Lustenau zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Die Vorarlberger feierten am Freitag einen 2:1-Heimsieg über Kapfenberg und haben damit zwei Punkte Vorsprung auf den SKN St. Pölten, der gegen die Vienna eine 1:2-Auswärtspleite kassierte.
SKU Amstetten könnte am Sonntag mit einem Heimerfolg über Wels aufgrund der besseren Tordifferenz Rang eins übernehmen. Wegen des Schneefalls mussten vier Partien abgesagt werden.
Lustenau ging durch einen von William Rodrigues verwandelten Elfer in Führung (53.), nach dem 1:1 von Meletios Miskovic (60.) sorgte Pius Grabher (93.) für den Erfolg der Gastgeber. Der Ausgleich der Kapfenberger durch Adrian Marinovic (95.) wurde wegen angeblichen Abseits aberkannt.
Wenig später geriet St. Pölten bei der Vienna durch ein Kopfballtor von Bernhard Zimmermann in Rückstand (45.+1). Den Niederösterreichern glückte zwar durch Valentin Ferstl der Ausgleich, doch ausgerechnet in einer guten Phase der Gäste stellte Seo Jong-min per Strafstoß auf 2:1 für die Wiener (81.).
