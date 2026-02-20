St. Pölten verliert bei Vienna – Lustenau Leader

Wenig später geriet St. Pölten bei der Vienna durch ein Kopfballtor von Bernhard Zimmermann in Rückstand (45.+1). Den Niederösterreichern glückte zwar durch Valentin Ferstl der Ausgleich, doch ausgerechnet in einer guten Phase der Gäste stellte Seo Jong-min per Strafstoß auf 2:1 für die Wiener (81.).