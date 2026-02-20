Erfroren am Glockner: Darum fiel der Schuldspruch

Bob LIVE: Beierl/Williams Neunte nach Lauf eins
Olympia-Ticker
Verurteilt nach mehr als 13 Stunden Prozess, aber nicht in allen Punkten – was der Salzburger Alpinist laut Urteil und laut 93-seitigem Gutachten falsch machte, sodass seine Freundin (33) am Großglockner erfror. Und: Kerstins G. Familie könnte nun einen Batzen Geld einfordern.
Nationale und internationale Journalisten sowie viele Besucher aus der Alpinszene blicken am Donnerstag um 22.34 gespannt auf Richter Norbert Hofer, als er nach mehr als 13 Stunden Verhandlung das Urteil gegen Thomas P. (37) verkündet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.