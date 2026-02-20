Erfroren am Glockner: Darum fiel der Schuldspruch

Verurteilt nach mehr als 13 Stunden Prozess, aber nicht in allen Punkten – was der Salzburger Alpinist laut Urteil und laut 93-seitigem Gutachten falsch machte, sodass seine Freundin (33) am Großglockner erfror. Und: Kerstins G. Familie könnte nun einen Batzen Geld einfordern.