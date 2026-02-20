Noch einmal feiern und spenden vor dem Fasten

Die Stadtrichter zu Clagenfurth haben einmal mehr Geldspenden gesammelt, um auch künftig jene Kärntnerinnen und Kärntner unterstützen zu können, die Hilfe benötigen.
Die Kostüme sind im Schrank, einige versuchen, statt Wein Fastentee zu trinken, und die Stadtrichter haben den Inhalt der Spendenkassa gezählt. Ihre erfolgreiche Spielsaison feierten die Männer im edlen Ornat am Faschingsdienstag mit Fans an der Stadtrichter-Bar am Alten Platz, wo auch Spenden gesammelt wurden: Rund 3500 Euro haben großzügige Partytiger zusammengeworfen. Geld, das die Stadtrichter 1:1 an Menschen weitergeben, die es dringend brauchen. Das Projekt, das nun unterstützt werden soll, wird noch gewählt.
Die Stadtrichter haben in den vergangenen Jahrzehnten bei individuellen Härtefällen, bei Projekten von Krebshilfe oder Roten Nasen geholfen und gut 1,5 Millionen Euro für gute Zwecke übergeben können.
