Noch einmal feiern und spenden vor dem Fasten

Die Kostüme sind im Schrank, einige versuchen, statt Wein Fastentee zu trinken, und die Stadtrichter haben den Inhalt der Spendenkassa gezählt. Ihre erfolgreiche Spielsaison feierten die Männer im edlen Ornat am Faschingsdienstag mit Fans an der Stadtrichter-Bar am Alten Platz, wo auch Spenden gesammelt wurden: Rund 3500 Euro haben großzügige Partytiger zusammengeworfen. Geld, das die Stadtrichter 1:1 an Menschen weitergeben, die es dringend brauchen. Das Projekt, das nun unterstützt werden soll, wird noch gewählt.