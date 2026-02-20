Versteck im Möbelstück: Tausende Euro gestohlen

In Klagenfurt stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Jänner und Februar mehrere tausend Euro aus einer Wohnung, und im Bezirk Völkermarkt entwendeten Diebe aus einem Einfamilienhaus mehrere hundert Euro.
Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, zwischen 9. Jänner und 20. Februar Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aus einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee gestohlen zu haben.
„Das Opfer, eine 32-jährige Frau aus Klagenfurt, hatte das Bargeld in einem Möbelstück in ihrer Wohnung verwahrt. Der Diebstahl wurde erst im Nachhinein bemerkt und angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Ermittlungen wurden aufgenommen.
Täter schlugen Fenster auf
Auch in einem Einfamilienhaus in Völkermarkt brachen bislang unbekannte Täter ein. Zwischen dem 19. und 20. Februar verschafften sie sich durch gewaltsames Aufhebeln und Einschlagen eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zum Haus.
Die Langfinger durchwühlten die Wohnräume und erbeuteten mehrere hundert Euro. „Dem Opfer, einer 55-jährigen Frau, entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe“, berichtet die Landespolizeidirektion.
