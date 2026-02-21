Winter Chillout – Sonnenskilauf im SalzburgerLand

Wenn unten schon Frühling ist – und oben noch Winterglück: Im Tal sprießen die ersten Knospen und die Sonnenstrahlen wärmen das Gesicht, während am Berg der Winter mit Firnpisten und Fernsicht Gäste begrüßt. Genau das ist die Winter Chillout-Zeit im SalzburgerLand. Im März und April wird der Spätwinter aus unterschiedlichen Gründen zur Genuss-Saison: Mehr Sonnenstunden, weniger frequentierte Pisten, mitreißende Events und besondere Angebote garantieren einen sportlich entspannten Winterausklang.
Im März und April zeigt sich der Winter von seiner lockeren Seite: mildere Temperaturen, warmes Sonnenlicht, fast schon „Vitamin-D-Skifahren“ – dazu hat man das gute Gefühl, mit weniger Andrang die Berge fast für sich zu haben. Wer Abwechslung mag, holt sich dank des vielfältigen Angebots das Beste aus zwei Welten: vormittags Firnfahren, nachmittags Wellness, Kulinarik oder Kultur.
Mehr Erlebnis fürs Budget: Die besten Deals im Spätwinter
Damit der Saison-Endspurt nicht nur schön, sondern auch günstig wird, lockt das SalzburgerLand mit echten Service-Schmankerln (gültig von 8. März bis 12. April):
Dazu kommen starke Specials:
16. bis 19. 4.2026: Gamsleiten Kriterium in Obertauern
Österreichs größte Schatzsuche im Schnee ist nach 17 Editionen längst Kult. Im fußballfeldgroßen Areal gilt es, mit einer Gartenschaufel sein Glück zu versuchen. Mitten im Skigebiet graben Schatzsucher*innen nach dem Hauptpreis – einem nagelneuen BMW – und nach 30 weiteren wertvollen Schätzen. Ein Event, das Spannung und Party gekonnt vereint.
GAMSLEITEN KRITERIUM SCHATZSuCHER TICKET | € 65,-
Ihr Ticket berechtigt zur Teilnahme am Event und muss am Freitag bei der Startnummernauslosung gegen eine persönliche Startnummer eingelöst werden. Bitte halte dein Ticket sowie die ausgefüllte & ausgedruckte Teilnahmebedingung bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
GAMSLEITEN KRITERIUM PACKAGE | € 425,-
Sicher dir jetzt dein Gamsleiten Kriterium Package inklusive:
- Schatzsucher Ticket
- vergünstigtem 3-Tages-Skipass (gültig von 16. bis 19. April 2026 – wahlweise Do/Fr/Sa oder Fr/Sa/So)
- Hotelwertgutschein im Wert von € 200,- (direkt in der gebuchten Unterkunft einlösbar)
Genieße deinen unvergesslichen Skitag, spannende Abenteuer – alles in einem perfekt abgestimmten Package.
Die Teilnahme am Gamsleiten Kriterium in Obertauern ist sowohl mit Ski oder Snowboard als auch für Fußgänger möglich. Fußgänger starten nach den Ski- und Snowboardfahrern.
13. bis 15. 3. und 20. bis 22. 3. 2026: Retro Festival in Gastein
Sonnenskilauf, aber retro – das ist das Motto für das Retro Festival in Gastein. Für Feierlaune sorgen DJs und Open-Air-Konzerte an vielen schönen Orten in Gastein. Ob im Ortszentrum, bei der Schlossalm Bergstation, im Angertal oder in der Alpentherme: Das bunte Programm und die vielen Angebote für Partymenschen, Familien und Erholungssuchende gleichermaßen laden zu einem besonderen Spätwintererlebnis.
3-Tages Skipass Ski amadé
1 x 4 Stunden Eintritt in eine der Gasteiner Thermen
ab € 560,- pro Person
9. bis 28. 3.2026: March Glow³ am Hochkönig
March Glow³ ist das besondere März Erlebnis am Hochkönig. Unter dem Motto „3 Worlds. 3 Weeks. 1 Glow.“ verwandelt sich die Region Hochkönig in eine Bühne für besondere Momente und wird zum Erlebnisraum für Licht, Musik, Bewegung und bewussten Genuss. Am Berg, im Tal und dazwischen entstehen täglich neue Momente zwischen Spätwinter und Frühling. Skigenuss trifft auf Naturerlebnis, musikalische Begegnungen auf Zeit für sich selbst. March Glow³ steht für Leichtigkeit, Energie und ein Lebensgefühl, das den März am Hochkönig intensiv und bewusst erlebbar macht. Unsere Highlights: Opening Glow mit Star DJ Hugel, Sunrise Skiing, „Ö3 Frozen Cinema“, Retro- & Bad-Taste-Skiing, Dirndl- & Lederhosenskitag, Satrurday Glow und Sunday Club.
ab € 459,50 pro Person
14. bis 18. 3.2026: Spring Battle im Absolut Park in Flachau
Im März verwandelt sich der Absolut Park in Flachauwinkl wieder in den Treffpunkt der internationalen Freestyle-Szene. In diesen Tagen haben Rider*innen Zeit und Freiheit, ihr persönliches Best-of zu zeigen. Kreatives Snowboarden, progressive Tricks und individuelle Lines sorgen für Aufsehen, Spannung und vier Tage Snowboarden pur.
ab € 751,- pro Person
14. bis 21. 3. 2026: Ski- & Weingenusswoche im Großarltal
Firnschnee und Feinschmecken: Beim Sonnenskilauf im Großarltal treffen höchste Genüsse aufeinander. Die Strahlen der Frühlingssonne auf der Haut, Firnpisten unter den Skiern, regionale Schmankerl auf den Tellern und österreichische Weine im Glas sind eine genussvolle Mischung. Egal, ob beim höchsten Bauernmarkt der Alpen, beim Gondeldinner oder bei der Weinroas – überall geht es um entspanntes Winter Chillout.
ab € 697,- pro Person
Raurisertal: Winterfinish für Familien
Das Raurisertal ist eines der schönsten Hochtäler der Alpen und besonders für Anfänger und Familien geeignet. Vom 28. März bis 6. April 2026 gibt es ein besonderes Familien-Highlight. Wenn ein Elternteil einen Skipass für mindestens 3 Tage erwirbt, erhalten Kinder bis 15 Jahre ihren Skipass für den gleichen Zeitraum kostenlos.
ab € 389,- pro Person
14. und 15. 3. 2026: Schischnuppertage im Lungau
Die Schischnuppertage der Bergbahnen Lungau finden jeweils ab 9 Uhr in den Skigebieten Grosseck-Speiereck und Fanningberg statt. Die Aktion bietet Gelegenheit, zu besonderen Tagespreisen die Pisten zu erkunden und das Skifahren auszuprobieren.
3 Nächtigungen in der gewünschten Kategorie
3 Tages Skipass LUNGO
Kostenloser Skibus
1 Häferl Kaffee & Kaiserschmarrn
Erinnerungsgeschenk Lungauer Häferl
Jausenkorb mit regionalen Spezialitäten
Preis pro Person im Doppelzimmer (inkl. OT und o.g. Leistungen):
Ab EURO 455,- in einer Privatunterkunft mit Frühstück
Ab EURO 599,- im Gasthof/Hotel*** mit Frühstück
Ab EURO 679,- im Hotel**** mit Frühstück
Den Unterkunftsnamen erhalten Sie mit Ihrer Buchungsbestätigung. Weitere Kategorien bzw. Verlängerungen gerne auf Anfrage.
Kinderermäßigungen:
Kinder 0 – 2 Jahre gehen frei
Kinder 3 – 6 Jahre ca. 70 % Ermäßigung
Kinder von 7 – 14 Jahre ca. 50 % Ermäßigung
Jugendliche von 15 – 17 Jahre ca. 30 % Ermäßigung
14. und 15. 3. 2026: Internationale Kidstrophy in Zauchensee
Zum wiederholten Mal lädt der Skiclub Salzburg zur Kidstrophy. Dieses Wochenende gehört hier den Nachwuchsstars. Kinder aus über 24 Nationen nehmen am alljährlichen Kinderskirennen teil. Am Samstag findet der Vielseitigkeitslauf KidsX-Skicross statt, am Sonntag folgt der Riesentorlauf.
ab € 581,- pro Person
13. bis 15. 3. 2026: Chasing Slopes Festival im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Das Chasing Slopes geht 2026 in die zweite Runde. Das Wochenende bietet eine lässige Mischung aus Side-Events, Workshops mit den Profis, Skitests und natürlich viel Ski-Action. In Zusammenarbeit mit großen Marken bringt der Skicircus die besten Skifahrer*innen der Szene zusammen und lädt zu einem Fest, um das Skifahren zu feiern. Egal, ob Feinripp, Slush oder Powder – hier wird einiges los sein!
ab € 1367
Frühstart, First Tracks und lange Nachmittage
Winter Chillout ist auch die Zeit der frühen Schwünge: Viele Skigebiete starten bereits ab 8:00 oder 8:15 Uhr – ideal, um die besten Bedingungen am Vormittag mitzunehmen. Dazu kommen Early-Bird-Events wie Skikeriki im Großarltal, Sunrise Skiing am Hochkönig oder First-Track-Erlebnisse in Obertauern. Und weil die Tage länger sind, bleibt danach genug Zeit für Hütte, Liegestuhl – oder bereits das nächste Event.
Jetzt wird gefeiert – auf Ski, im Schnee und auf Sonnenterrassen. Die Highlights im Winter Chillout-Kalender:
Asitz Winter Night (Saalfelden Leogang, 17. 2. – 31. 3. 2026): Immer dienstags Live-Musik & Lichtershow am Berg.
March Glow³ (Hochkönig, 9. – 28. 3. 2026): Highlights sind das „Ö3 Frozen Cinema“, geführte Sundowner-Skitouren, die Frozen Glow Night und Ice White Night sowie Live-Musik an den Bergstationen.
Snow Jazz (Gastein, 11. – 15. 3. 2026): Jazz trifft auf Piste – ungewöhnlich, lässig, kultig. Die Winterlandschaft, Skihütten und das bekannte Sägewerk werden zu außergewöhnlichen Bühnen.
Chasing Slopes Festival (Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 13. – 15. 3.): Das Wochenende bietet eine lässige Mischung aus Side-Events, Workshops, Skitests und natürlich viel Ski-Action. In Zusammenarbeit mit großen Marken bringt der Skicircus die besten Skifahrer*innen der Szene zusammen.
Retro Festival (Gastein, 13. – 15. 3. & 20. – 22. 3.): Sonnenskilauf, aber retro – das ist das Motto für das Retro Festival in Gastein. Für Feierlaune sorgen DJs und Open-Air-Konzerte an vielen schönen Orten Gasteins.
White Pearl Mountain Days (Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 20. – 29. 3. 2026): „Making Memories“ geht hier ganz einfach: 80 internationale Live-Acts und DJs machen den Sonnenskilauf in der Bergwelt des Skicircus zu einem unvergesslichen Erlebnis.
FIS Snowboard World Cup (Flachau, 19. 3. – 21. 3. 2026): Im Absolut Park trifft sich die internationale Snowboard-Elite zum FIS Snowboard Slopestyle World Cup Flachau. Zuschauer*innen dürfen sich auf spektakuläre Runs, kreative Lines und jede Menge Action freuen.
Firngaudi & Figlrennen (Flachau, 4. 4. 2026): Saisonfinale mit Kultfaktor: Figl ist die Kurzform von Firngleitern, kurzen skiähnlichen Brettern für frühlingshafte Schneebedingungen. Und auf diesen Figl wird in Flachau das Saisonfinale mit Gaudi-Figl-Rennen, Frühlingsstimmung und Firnfeeling gefeiert.
Gamsleiten Kriterium (Obertauern, 16. – 19. 4. 2026): Österreichs größte Schatzsuche im Schnee ist nach 17 Editionen längst Kult. Im fußballfeldgroßen Areal gilt es, mit einer Gartenschaufel sein Glück zu versuchen. Mitten im Skigebiet graben Schatzsucher*innen nach dem Hauptpreis - einem nagelneuen BMW sowie nach 30 weiteren wertvollen Schätzen.
Fazit: Winter Chillout ist die Genusszeit am Berg
Wer zum Saisonende 2026 noch einmal richtig Ski fahren will, bekommt im SalzburgerLand die perfekte Bühne: Firn und Freiheit, Sonne und Service-Deals, Events und Entspannung. Winter Chillout ist nicht „noch schnell Winter“, sondern die schönste und chilligste Winter-Version – und genau deshalb lohnt sich dieser Spätwinter-Trip doppelt!