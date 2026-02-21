Winter Chillout – Sonnenskilauf im SalzburgerLand

Wenn unten schon Frühling ist – und oben noch Winterglück: Im Tal sprießen die ersten Knospen und die Sonnenstrahlen wärmen das Gesicht, während am Berg der Winter mit Firnpisten und Fernsicht Gäste begrüßt. Genau das ist die Winter Chillout-Zeit im SalzburgerLand. Im März und April wird der Spätwinter aus unterschiedlichen Gründen zur Genuss-Saison: Mehr Sonnenstunden, weniger frequentierte Pisten, mitreißende Events und besondere Angebote garantieren einen sportlich entspannten Winterausklang.