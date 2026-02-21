Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Highlights im Frühling

Winter Chillout – Sonnenskilauf im SalzburgerLand

Reisen & Urlaub
21.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: SalzburgerLand Tourismus GmbH)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Wenn unten schon Frühling ist – und oben noch Winterglück: Im Tal sprießen die ersten Knospen und die Sonnenstrahlen wärmen das Gesicht, während am Berg der Winter mit Firnpisten und Fernsicht Gäste begrüßt. Genau das ist die Winter Chillout-Zeit im SalzburgerLand. Im März und April wird der Spätwinter aus unterschiedlichen Gründen zur Genuss-Saison: Mehr Sonnenstunden, weniger frequentierte Pisten, mitreißende Events und besondere Angebote garantieren einen sportlich entspannten Winterausklang.

Im März und April zeigt sich der Winter von seiner lockeren Seite: mildere Temperaturen, warmes Sonnenlicht, fast schon „Vitamin-D-Skifahren“ – dazu hat man das gute Gefühl, mit weniger Andrang die Berge fast für sich zu haben. Wer Abwechslung mag, holt sich dank des vielfältigen Angebots das Beste aus zwei Welten: vormittags Firnfahren, nachmittags Wellness, Kulinarik oder Kultur.

Mehr Erlebnis fürs Budget: Die besten Deals im Spätwinter
Damit der Saison-Endspurt nicht nur schön, sondern auch günstig wird, lockt das SalzburgerLand mit echten Service-Schmankerln (gültig von 8. März bis 12. April):

  • Ski- & Board-Deal: Teilnehmende Sportartikelhändler bieten mehr Miettage ohne Aufpreis. Das heißt 3 Tage leihen und nur 2 bezahlen oder 4 Tage leihen und 3 bezahlen. Bei ausgewählten Händlern von Bründl Sports und Intersport gibt es -20 % Rabatt im Online-Verleih.
  • Privat-Skischul-Deal: Gemeinsam mit dem Salzburger Skilehrerverband gibt's am Nachmittag Unterricht für die Skiskills zum Vorteilspreis: 2 Stunden Privatunterricht (13-15 Uhr), aber nur 1 Stunde zahlen – perfekt für Technik-Update, Carving-Check oder Snowboard-Boost.

Dazu kommen starke Specials:

16. bis 19. 4.2026: Gamsleiten Kriterium in Obertauern
Österreichs größte Schatzsuche im Schnee ist nach 17 Editionen längst Kult. Im fußballfeldgroßen Areal gilt es, mit einer Gartenschaufel sein Glück zu versuchen. Mitten im Skigebiet graben Schatzsucher*innen nach dem Hauptpreis – einem nagelneuen BMW – und nach 30 weiteren wertvollen Schätzen. Ein Event, das Spannung und Party gekonnt vereint. 

TICKETS & PACKAGES

  • GAMSLEITEN KRITERIUM SCHATZSuCHER TICKET | € 65,-

    Ihr Ticket berechtigt zur Teilnahme am Event und muss am Freitag bei der Startnummernauslosung gegen eine persönliche Startnummer eingelöst werden. Bitte halte dein Ticket sowie die ausgefüllte & ausgedruckte Teilnahmebedingung bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

  • GAMSLEITEN KRITERIUM PACKAGE | € 425,-

    Sicher dir jetzt dein Gamsleiten Kriterium Package inklusive:
    - Schatzsucher Ticket
    - vergünstigtem 3-Tages-Skipass (gültig von 16. bis 19. April 2026 – wahlweise Do/Fr/Sa oder Fr/Sa/So)
    - Hotelwertgutschein im Wert von € 200,- (direkt in der gebuchten Unterkunft einlösbar)

    Genieße deinen unvergesslichen Skitag, spannende Abenteuer – alles in einem perfekt abgestimmten Package.

Die Teilnahme am Gamsleiten Kriterium in Obertauern ist sowohl mit Ski oder Snowboard als auch für Fußgänger möglich. Fußgänger starten nach den Ski- und Snowboardfahrern.

(Bild: www.MirjaGeh.com)

13. bis 15. 3. und 20. bis 22. 3. 2026: Retro Festival in Gastein
Sonnenskilauf, aber retro – das ist das Motto für das Retro Festival in Gastein. Für Feierlaune sorgen DJs und Open-Air-Konzerte an vielen schönen Orten in Gastein. Ob im Ortszentrum, bei der Schlossalm Bergstation, im Angertal oder in der Alpentherme: Das bunte Programm und die vielen Angebote für Partymenschen, Familien und Erholungssuchende gleichermaßen laden zu einem besonderen Spätwintererlebnis. 

OFF Spring Auszeit

  • Gastein, ab 3 Übernachtungen

  • 3-Tages Skipass Ski amadé

  • 1 x 4 Stunden Eintritt in eine der Gasteiner Thermen

ab € 560,- pro Person

(Bild: Gasteinertal Tourismus GmbH, Max Steinbauer)

9. bis 28. 3.2026: March Glow³ am Hochkönig

March Glow³ ist das besondere März Erlebnis am Hochkönig. Unter dem Motto „3 Worlds. 3 Weeks. 1 Glow.“ verwandelt sich die Region Hochkönig in eine Bühne für besondere Momente und wird zum Erlebnisraum für Licht, Musik, Bewegung und bewussten Genuss. Am Berg, im Tal und dazwischen entstehen täglich neue Momente zwischen Spätwinter und Frühling. Skigenuss trifft auf Naturerlebnis, musikalische Begegnungen auf Zeit für sich selbst. March Glow³ steht für Leichtigkeit, Energie und ein Lebensgefühl, das den März am Hochkönig intensiv und bewusst erlebbar macht. Unsere Highlights: Opening Glow mit Star DJ Hugel, Sunrise Skiing, „Ö3 Frozen Cinema“, Retro- & Bad-Taste-Skiing, Dirndl- & Lederhosenskitag, Satrurday Glow und Sunday Club.

March Glow³

  • Region Hochkönig
  • für 3 Nächte inklusive Skipass
  • Ticket für „Ö3 Frozen Cinema“ inkludiert

ab € 459,50 pro Person

(Bild: SalzburgerLand Tourismus GmbH)

14. bis 18. 3.2026: Spring Battle im Absolut Park in Flachau 
Im März verwandelt sich der Absolut Park in Flachauwinkl wieder in den Treffpunkt der internationalen Freestyle-Szene. In diesen Tagen haben Rider*innen Zeit und Freiheit, ihr persönliches Best-of zu zeigen. Kreatives Snowboarden, progressive Tricks und individuelle Lines sorgen für Aufsehen, Spannung und vier Tage Snowboarden pur.

Ladies Week „Bring a friend“

  • Flachau, für 7 Nächte

ab € 751,- pro Person

(Bild: Flachau Tourismus/Christian Lorenz)

14. bis 21. 3. 2026: Ski- & Weingenusswoche im Großarltal
Firnschnee und Feinschmecken: Beim Sonnenskilauf im Großarltal treffen höchste Genüsse aufeinander. Die Strahlen der Frühlingssonne auf der Haut, Firnpisten unter den Skiern, regionale Schmankerl auf den Tellern und österreichische Weine im Glas sind eine genussvolle Mischung. Egal, ob beim höchsten Bauernmarkt der Alpen, beim Gondeldinner oder bei der Weinroas – überall geht es um entspanntes Winter Chillout.

Sonnenskilauf für Familien

  • Großarltal, Ski amadé
  • Oster-Familienaktion, Kinder gratis

ab € 697,- pro Person

(Bild: Lorenz Masser)

Raurisertal: Winterfinish für Familien
Das Raurisertal ist eines der schönsten Hochtäler der Alpen und besonders für Anfänger und Familien geeignet. Vom 28. März bis 6. April 2026 gibt es ein besonderes Familien-Highlight. Wenn ein Elternteil einen Skipass für mindestens 3 Tage erwirbt, erhalten Kinder bis 15 Jahre ihren Skipass für den gleichen Zeitraum kostenlos.

Skigenuss auf Augenhöhe mit den Dreitausendern

  • Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern
  • für 2 Nächte

ab € 389,- pro Person

(Bild: Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern/Gartner Mathäus)

14. und 15. 3. 2026: Schischnuppertage im Lungau
Die Schischnuppertage der Bergbahnen Lungau finden jeweils ab 9 Uhr in den Skigebieten Grosseck-Speiereck und Fanningberg statt. Die Aktion bietet Gelegenheit, zu besonderen Tagespreisen die Pisten zu erkunden und das Skifahren auszuprobieren.

Winter Chillout im Salzburger Lungau

  • ab 14.03.2026 – 12.04.2026
  • Inkludierte Leistungen:

3 Nächtigungen in der gewünschten Kategorie

3 Tages Skipass LUNGO

Kostenloser Skibus

1 Häferl Kaffee & Kaiserschmarrn

Erinnerungsgeschenk Lungauer Häferl

Jausenkorb mit regionalen Spezialitäten

Preis pro Person im Doppelzimmer (inkl. OT und o.g. Leistungen):

Ab EURO 455,- in einer Privatunterkunft mit Frühstück

Ab EURO 599,- im Gasthof/Hotel*** mit Frühstück

Ab EURO 679,- im Hotel**** mit Frühstück

Den Unterkunftsnamen erhalten Sie mit Ihrer Buchungsbestätigung. Weitere Kategorien bzw. Verlängerungen gerne auf Anfrage.

Kinderermäßigungen:

Kinder 0 – 2 Jahre gehen frei

Kinder 3 – 6 Jahre ca. 70 % Ermäßigung

Kinder von 7 – 14 Jahre ca. 50 % Ermäßigung

Jugendliche von 15 – 17 Jahre ca. 30 % Ermäßigung

(Bild: CHRISTIAN-SCHARTNER.AT)

14. und 15. 3. 2026: Internationale Kidstrophy in Zauchensee
Zum wiederholten Mal lädt der Skiclub Salzburg zur Kidstrophy. Dieses Wochenende gehört hier den Nachwuchsstars. Kinder aus über 24 Nationen nehmen am alljährlichen Kinderskirennen teil. Am Samstag findet der Vielseitigkeitslauf KidsX-Skicross statt, am Sonntag folgt der Riesentorlauf.

Winter Chillout im Skiparadies

  • Die besten Sonnenskilauf-Angebote in Zauchensee-Flachauwinkel, Ski amadé
  • für eine Best Ager Week

ab € 581,- pro Person

(Bild: Snow Space Salzburg /Schartner Christian)

13. bis 15. 3. 2026: Chasing Slopes Festival im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Das Chasing Slopes geht 2026 in die zweite Runde. Das Wochenende bietet eine lässige Mischung aus Side-Events, Workshops mit den Profis, Skitests und natürlich viel Ski-Action. In Zusammenarbeit mit großen Marken bringt der Skicircus die besten Skifahrer*innen der Szene zusammen und lädt zu einem Fest, um das Skifahren zu feiern. Egal, ob Feinripp, Slush oder Powder – hier wird einiges los sein!

Osterferien in Saalbach

  • Lässige Ostern mit der ganzen Familie in Saalbach Hinterglemm
  • mit gratis Skipässen für Kinder dank Osterbonus
  • für 4 Nächte für 2 Erwachsene & 2 Kinder inkl. Skipässen

ab € 1367

(Bild: Christoph Johann)

Frühstart, First Tracks und lange Nachmittage
Winter Chillout ist auch die Zeit der frühen Schwünge: Viele Skigebiete starten bereits ab 8:00 oder 8:15 Uhr – ideal, um die besten Bedingungen am Vormittag mitzunehmen. Dazu kommen Early-Bird-Events wie Skikeriki im Großarltal, Sunrise Skiing am Hochkönig oder First-Track-Erlebnisse in Obertauern. Und weil die Tage länger sind, bleibt danach genug Zeit für Hütte, Liegestuhl – oder bereits das nächste Event.

Saisonfinale 2026: Diese Events darf man nicht verpassen

Jetzt wird gefeiert – auf Ski, im Schnee und auf Sonnenterrassen. Die Highlights im Winter Chillout-Kalender:

  • Asitz Winter Night (Saalfelden Leogang, 17. 2. – 31. 3. 2026): Immer dienstags Live-Musik & Lichtershow am Berg.

  • Vollmond Dinner (Sportgastein, 2. 3., 4. 3. und 1. 4. 2026): Gäste genießen ein 5-Gänge-Menü unter freiem Himmel inmitten der schneebedeckten Gipfel der Hohen Tauern. Der Stargast an den ausgewählten Abenden ist der Vollmond.

  • March Glow³ (Hochkönig, 9. – 28. 3. 2026): Highlights sind das „Ö3 Frozen Cinema“, geführte Sundowner-Skitouren, die Frozen Glow Night und Ice White Night sowie Live-Musik an den Bergstationen.

  • Snow Jazz (Gastein, 11. – 15. 3. 2026): Jazz trifft auf Piste – ungewöhnlich, lässig, kultig. Die Winterlandschaft, Skihütten und das bekannte Sägewerk werden zu außergewöhnlichen Bühnen.

  • LEGENDS.TRACK und SPRING.TRACK (Obertauern, 12. 3. & 2. 4. 2026): Beim First.Track-Skifahren gehört den Teilnehmenden der Gipfel ganz allein. Gemeinsam mit Locals werden die unberührten Pisten eröffnet, bevor der reguläre Skibetrieb beginnt.

  • Chasing Slopes Festival (Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 13. – 15. 3.): Das Wochenende bietet eine lässige Mischung aus Side-Events, Workshops, Skitests und natürlich viel Ski-Action. In Zusammenarbeit mit großen Marken bringt der Skicircus die besten Skifahrer*innen der Szene zusammen.

  • Retro Festival (Gastein, 13. – 15. 3. & 20. – 22. 3.): Sonnenskilauf, aber retro – das ist das Motto für das Retro Festival in Gastein. Für Feierlaune sorgen DJs und Open-Air-Konzerte an vielen schönen Orten Gasteins.

  • Ski- & Weingenusswoche (Großarltal, 14. – 21. 3. 2026): Die Strahlen der Frühlingssonne auf der Haut, Firnpisten unter den Skiern, regionale Schmankerl auf den Tellern und österreichische Weine im Glas sind hier eine genussvolle Mischung. Egal, ob beim höchsten Bauernmarkt der Alpen oder bei der Weinroas – überall geht es um entspanntes Winter Chillout.
  • Gondeldinner (Großarltal, 15. 3. 2026): Exklusive Speisen, passende Weinbegleitung und unschlagbare Aussicht begleiten Gäste auf der Fahrt mit der Kieserlbahngondel in Richtung Bergstation auf 1954 m und zurück ins Tal. Das insgesamt 5-gängige Abendessen begeistert genauso wie der traumhafte Ausblick.
  • Lady-Skiwoche (Großarltal, 21. 3. – 28. 3. 2026): Speed-Dating am Sessellift, Riesentorlauf mit lustigen Stationen, Skikeriki, Après-Ski-Partys, DJ Clubbing, ... Winter Chillout erlebt man hier auf und entlang der Pisten ebenso wie im Tal.

  • White Pearl Mountain Days (Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 20. – 29. 3. 2026): „Making Memories“ geht hier ganz einfach: 80 internationale Live-Acts und DJs machen den Sonnenskilauf in der Bergwelt des Skicircus zu einem unvergesslichen Erlebnis.

  • FIS Snowboard World Cup (Flachau, 19. 3. – 21. 3. 2026): Im Absolut Park trifft sich die internationale Snowboard-Elite zum FIS Snowboard Slopestyle World Cup Flachau. Zuschauer*innen dürfen sich auf spektakuläre Runs, kreative Lines und jede Menge Action freuen.

  • Firngaudi & Figlrennen (Flachau, 4. 4. 2026): Saisonfinale mit Kultfaktor: Figl ist die Kurzform von Firngleitern, kurzen skiähnlichen Brettern für frühlingshafte Schneebedingungen. Und auf diesen Figl wird in Flachau das Saisonfinale mit Gaudi-Figl-Rennen, Frühlingsstimmung und Firnfeeling gefeiert.

  • Gamsleiten Kriterium (Obertauern, 16. – 19. 4. 2026): Österreichs größte Schatzsuche im Schnee ist nach 17 Editionen längst Kult. Im fußballfeldgroßen Areal gilt es, mit einer Gartenschaufel sein Glück zu versuchen. Mitten im Skigebiet graben Schatzsucher*innen nach dem Hauptpreis - einem nagelneuen BMW sowie nach 30 weiteren wertvollen Schätzen.

  • Last.Track (Obertauern, 3. 5. 2026): Obertauern verbindet den Saisonabschluss mit nostalgischem Flair. Mit der finalen Bergfahrt der Grünwaldkopfbahn ziehen die Teilnehmer die letzten Schwünge der Saison in den Schnee und verabschieden den Winter gebührend auf über 1.700 Metern Seehöhe. 

Fazit: Winter Chillout ist die Genusszeit am Berg
Wer zum Saisonende 2026 noch einmal richtig Ski fahren will, bekommt im SalzburgerLand die perfekte Bühne: Firn und Freiheit, Sonne und Service-Deals, Events und Entspannung. Winter Chillout ist nicht „noch schnell Winter“, sondern die schönste und chilligste Winter-Version – und genau deshalb lohnt sich dieser Spätwinter-Trip doppelt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
21.02.2026 00:01
Loading

krone.tv

Adabei Primetime
Tolle Roben der Stars ++ VIPs über Epstein-Files
James Van der Beek (†)
Diese Kult-Rollen können Sie aktuell noch streamen
Epstein-Skandal
Jetzt brechen Österreichs Promis ihr Schweigen
Folge von Freitag
Gemeinsame Bewegung macht den Tag so viel besser
Eric Dane war vor allem aus „Grey‘s Anatomy“ bekannt.
Unheilbare Krankheit
Schock! „Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane (53) tot
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
437.193 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
230.849 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.135 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1492 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1359 mal kommentiert
Mehr Reisen & Urlaub
Highlights im Frühling
Winter Chillout – Sonnenskilauf im SalzburgerLand
Schnee im ganzen Land
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
Ägypten
Marsa Alam: Wo Sie mit Dugongs schwimmen können
Trenčín
Europas Kulturhauptstadt in allen Farben
Aktivitäten & Tipps
Perfekter Wintertag in Wien

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf