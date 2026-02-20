Soldatenappell: „Werte Inselselige, aufwachen!“

Als Fazit täte es Österreich gut, nicht nur auf hohem moralischen Niveau mitreden zu wollen, sondern einen substanziellen Beitrag und Taten zur Steigerung der selbstständigen Verteidigungsfähigkeit Europas zu leisten. Werte Inselselige: Aufwachen!

Auszüge aus dem offenen Kommentar des stellvertretenden Kärntner Militärkommandanten Stefan Lekas